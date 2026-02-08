Umidità e muffa, case Area in pezzi  

Una mole di segnalazioni e di richieste di intervento sono arrivate all’ufficio manutenzioni di Area, e se tanta parte dei disagi (soprattutto infiltrazioni) è conseguenza diretta delle forti piogge delle ultime settimane, vero è che il maltempo non ha fatto altro che evidenziare la condizioni di fragilità delle case. Un problema non da poco, a Iglesias, dove si contano tanti alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di invivibilità, con il sindaco Mauro Usai che ha ordinato lo sgombero di un immobile di via Paganini, di proprietà Area, a rischio crollo e dichiarato pertanto inagibile.

Censimento necessario

Dopo la denuncia di alcuni residenti di via Livatino, nel quartiere Col di Lana, sulle condizioni precarie degli immobili Area, il consigliere di minoranza di Nuova Iglesias, Antonio Zedde, ha depositato una mozione, che verrà discussa durante il prossimo consiglio comunale. Il consigliere chiede aggiornamenti costanti da parte di Area sugli interventi di manutenzione straordinaria programmati a Iglesias, un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti e delle risorse, sollecitando l’ente regionale a intercettare nuovi finanziamenti. La mozione, inoltre, invita a promuovere «un censimento, da parte dell’amministrazione comunale, delle criticità degli alloggi Erp, coinvolgendo anche gli assegnatari».

Piano da due milioni

«Dopo l’articolo uscito sull’Unione Sarda ho ricevuto molte segnalazioni: non solo da Col di Lana, ma anche Serra Perdosa e via Veneto», dice Antonio Zedde. «Lo stato di alcuni immobili Erp è in molti casi al limite dell’impraticabilità». Interviene il consigliere regionale Alessandro Pilurzu, che ha ricostruito lo stato degli interventi in corso e quelli programmati, rispondendo alle sollecitazioni emerse con la nuova mozione di Zedde: un passaggio importante riguarda il nuovo piano “RinnovAREA”, confermato anche dall’amministratore unico di Area, Matteo Sestu, e finanziato con fondi per lo Sviluppo e Coesione insieme a risorse regionali, che partirà nel 2026. «È un piano in capo ad Area», spiega Pilurzu, «e interesserà inizialmente i compendi di Piazza Giovanni XXIII, proseguendo su via Aldo Moro, con un investimento di due milioni e 200mila euro». Solo a gennaio, «sono arrivate da Iglesias moltissime richieste di intervento. Area sta cercando di dare risposte nel minor tempo possibile». Sul fronte degli alloggi inagibili, evidenzia anche segnali positivi: «Fino all’anno scorso c’erano 32 alloggi vuoti perché non a norma. Sette sono stati sistemati e messi a disposizione del Comune, che ora li sta assegnando secondo le graduatorie».

