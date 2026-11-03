Umidità e degrado nelle chiese 

Muri scrostati sulle facciate esterne e su quelle interne, punti di umidità diffusi ovunque, manutenzione (all’apparenza) poca. Le tre chiese principali di Sadali non sembrano versare in eccelse condizioni: San Valentino, Sant’Elena e Santa Maria mostrano i segni dell’età e di una cura che al momento non sembra sufficiente.

Perché la responsabilità non è tutta della morfologia del paese e delle grandi quantità d’acqua che attraversano il suo sottosuolo e alimentano le sorgenti: se le infiltrazioni e i danni all’intonaco interessano anche il tetto, di certo l’incuria fa la sua parte.

Il patrono

La chiesa parrocchiale dedicata al patrono San Valentino, nel cuore del centro storico a pochi metri dall’incantevole cascata, mostra infiltrazioni di risalita che provengono dalle fondamenta ma anche quelle che scendono dal tetto a causa del danneggiamento del manto di copertura.

L’edificio è stato edificato in due tempi: il primo nucleo nel 400/500 dopo Cristo. come rilevato dagli ultimi lavori di restauro nel 1996 quando sotto il presbitero fu rinvenuta, internamente in perfette condizioni ma esternamente aggredita dalle intemperie, una fornace utilizzata per la cottura di laterizi. Il secondo impianto risale alla metà del 1300.

A Funtana Manna

Non va meglio alla chiesa di Sant’Elena (popolarmente nota come “Sant’Elena scojadora”): situata nei pressi di Funtana Manna, ha infiltrazioni dal tetto su un muro perimetrale, probabilmente dovute al canale di gronda.

L’edificio è di origine medievale e oggi è inglobato nel centro abitato. La santa deputata a sciogliere legami poco felici si festeggia il 18 agosto.

In campagna

La chiesa campestre di Santa Maria d’Itria, cui i sadalesi sono particolarmente devoti, presenta uno scivolamento del manto di copertura che sta danneggiando un muro perimetrale con rigonfiamenti sia interni sia esterni.

La chiesa si trova fuori dal centro abitato, ai margini di una foresta di lecci e roverelle, ed è visibile dalla strada statale Seui-Lanusei.

Le falde

Il parroco don Alfredo Diaz lega i problemi alla presenza delle tante falde acquifere che scorrono sotto il paese, presenza che fa sentire i propri effetti negativi. Però, umidità o meno, servirebbe una manutenzione assidua, vista anche l’età degli edifici. Chi deve occuparsene? Intanto la condizione delle chiese peggiora.

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