Umbria, il Campo largo sorride 

Il Campo largo tira un sospiro di sollievo e incassa il sì di Stefania Proietti, sindaca civica di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, alla candidatura alla presidenza della Regione Umbria. Si tratta una boccata di ossigeno importante per un centrosinistra reso più competitivo dal risultato delle Europee ma afflitto da qualche difficoltà a compattarsi in Liguria e, soprattutto, dall’incombere a settembre della resa dei conti fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, Garante e presidente di un M5S diviso fra chi predica il ritorno alle origini movimentiste e chi vuole rinsaldare l’asse con il Pd.

Lo stop di Bonelli

Intanto ieri è stata Avs a segnalare le difficoltà a mettere insieme una coalizione ampia per rimpiazzare in Liguria il centrodestra spiazzato dal lungo arresto di Giovanni Toti. «Penso che ci sia una necessità di costruire un’alleanza perché in una democrazia deve esserci un governo e un’opposizione che sappia costruire un’alternativa - ha detto ieri alla Versiliana Angelo Bonelli di Europa Verde - Il Campo largo però non si costruisce con le interviste sui giornali di Renzi e Calenda».

Incontro decisivo

Più serene le prospettive in Emilia-Romagna, dove il centrosinistra allargato si sta ritrovando con naturalezza sotto la guida dell’erede designato dal governatore uscente Stefano Bonaccini, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. E traguardo raggiunto in Umbria, appunto, dove a puntare su Proietti erano Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra e Verdi, Socialisti e movimenti cattolici civici (che insieme formano “Un patto avanti”) più Italia viva e Azione. La disponibilità di Proietti a sfidare la governatrice uscente Donatella Tesei, leghista, ricandidata dal centrodestra, è arrivata intorno alle 21,30 di ieri, poco dopo che fonti dell’alleanza avevano fissato ipotizzato una risposta definitiva per oggi, collocandola dopo un incontro «decisivo» fissato per ieri in serata. Negli ultimi tempi Proietti aveva parlato di giorni «complessi», lasciando una qualche incertezza sulla sua scelta pur dicendosi impegnata a cercare di arrivare alla decisione «migliore per tutti». Per lei nei giorni scorsi sono scesi in campo Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratojanni, chiedendole di accettare l’investitura. Il suo sì completa la griglia di partenza delle regionali, visto che oltre all’uscente Tesei hanno ufficializzato le loro candidature Stefano Bandecchi di Alternativa popolare, Marco Rizzo di Democrazia sovrana popolare, Moreno Pasquinelli per il Fronte del Dissenso, Roberto Fiore per Forza Nuova e Francesco Miroballo di Umbria autonoma.

