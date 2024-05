Umberto Buffa, un «alchimista dell’arte» 

«Il vero successo sta nell’arrivare alla cima della montagna, godersi il panorama, ma poi scendere e trovarne un’altra da scalare». Questo è il motto di Umberto Buffa, l’artista poliedrico che da oltre 35 anni collabora con diverse pubblicazioni locali, nazionali e internazionali dove si “diverte” a realizzare vignette, caricature, fumetti e articoli.

In movimento

Partito da Cagliari e arrivato a conquistare il Sud America, Buffa, classe ’58, ha «sempre avvertito il bisogno di voler creare, in qualsiasi modo. La pittura e il fumetto fanno parte della mia vita, il mio desiderio è sempre stato quello di raccontare e inventare storie o immagini attraverso qualsiasi mezzo». Un sogno chiaro già dall’età di 16 anni, quello di Buffa: voleva diventare un fumettista, certo di esserci nato, con quel talento, e forte della sua grande voglia di comunicare al mondo le sue idee e la sua visione della vita. La sfida era anche quella di slegarsi dall’imponente eredità familiare, «vengo da una famiglia di artisti, tra cui Amedeo Nazzari – cugino del padre -, e ne vado fiero. Ma ho voluto concentrarmi sin da piccolo sul crearmi un identità precisa. Volevo essere conosciuto e ricordato per la mia arte, e non vivere nell’ombra degli altri». Lo definiscono un «alchimista dell’arte» in quanto combina insieme tecniche diverse, facendole sue: «Sì, è bello poter attingere da una parte e dall’altra, rimodellare a proprio gusto, portando alla luce qualcosa che non sappia di passato, bensì di futuro».

Brasile

Nel 2011 la conoscenza di Ataide Braz gli apre le porte del fumetto brasiliano. Con lui realizza “Mermaid”, “Metaforas”, “Chiaro di luna”, “Rosse rosse” e “Gambito do rei” sino ad arrivare a “Lua vermelha”. Con questa collaborazione si attira una grande popolarità che lo porterà a realizzare disegni e copertine per altri artisti famosi. «Il successo in Sud America è stato inaspettato e travolgente, ma volevo arrivare a conquistare anche il mio paese». Le collaborazioni con il suo amico critico e sceneggiatore Luigi Serra lo aiutano in questo senso e lo portano a realizzare graficamente la serie fantasy “Tenon” e il personaggio Roxane.

