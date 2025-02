Ultras a processo, il Milan parte civile 

MILANO. Le violenze contro i tifosi e gli steward e il clima di «intimidazione» creato a San Siro, dove gli ultrà della Sud spadroneggiavano, hanno allontanato le famiglie dallo stadio, e quelle azioni hanno anche «svilito» il «valore» dei «diritti audiovisivi sulle partite», creando «disamore» per il calcio. Sono le ragioni per le quali Milan e Lega Serie A hanno deciso di costituirsi nel processo scaturito dall’inchiesta sugli ultras delle curve di San Siro, che a settembre aveva portato a 19 arresti. Il processo immediato vede imputati gli ultrà rossoneri Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (non coinvolto), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud Luca Lucci che, come i capi della Curva Nord interista Andrea Beretta e Marco Ferdico, ha scelto il rito abbreviato che partirà il 4 marzo con 16 imputati in tutto. In questo filone anche l’Inter chiederà di entrare come parte civile.

