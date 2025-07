Ultraleggero si schianta sul traffico della tangenziale 

Brescia. Le immagini riprese dalle telecamere fisse sulla tangenziale sono impressionanti: mentre scorre il traffico della mattina, un piccolo aereo cade in verticale sulla carreggiata, schiantandosi e provocando in un istante un incendio che avvolge i rottami del velivolo. Solo per un miracolo l’ultraleggero non colpisce nessuno dei veicoli in transito, auto e camion: alla fine il bilancio dell’incidente, pur gravissimo, si ferma a due vittime, ossia la due persone che si trovavano a bordo del velivolo.Si tratta dell’avvocato milanese Stefano Ravaglia, 75 anni, e la sua compagna Anna Maria De Stefano, 60. La coppia è morta sul colpo, i corpi sono rimasti carbonizzati nello schianto. Il velivolo era decollato da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza. Il Corriere della Sera ieri ha raccolto la testimonianza di Claudio Nolli, 49 anni, che era alla guida di un Fiat Ducato: «Sono entrato in tangenziale e ho visto una fiammata, senza capire cosa fosse successo. Avevo un camion davanti e ci sono finito dentro in pieno, sono passato in mezzo alle fiamme. Poi c’è stato un boato, era una palla di fuoco. Mai avrei pensato potesse capitarmi una cosa simile. Al momento ho ipotizzato che il tir davanti a me avesse perso qualcosa, non si capiva assolutamente che si trattasse di un aereo. L’avevo visto in aria, prima, ma ho realizzato dopo. Per venti secondi non ha preso anche me».

