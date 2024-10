Ultrà milanesi, filone sardo dell’inchiesta 

Tempio. Le indagini sono aperte da mesi a Tempio, gli episodi sono numerosi e ognuno ha la sua storia. Adesso la guerra dei chioschi nel litorale di Arzachena viene “illuminata” dall’inchiesta entrata nel cuore del calcio italiano, quella che ha portato all’arresto dei capi ultrà della curva Nord dell’Inter e dei “colleghi” milanisti.

Romani e milanesi

I fascicoli galluresi (aperti sulle strutture ridotte in cenere) assumono un significato diverso, perché ora compaiono personaggi legati alla ’ndrangheta che, secondo il capo dei pm Marcello Viola, agiva con metodo mafioso anche in Costa Smeralda. E il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, avrebbe già acquisito gli atti. La Procura di Milano ha “visto” gli ultrà indagati in azione a Porto Cervo, attraverso captazione informatiche. I nomi sono quelli noti, a partire da Andrea Beretta e Antonio Bellocco (il primo è in carcere per avere ucciso il secondo), i due dicevano che in Costa Smeralda i soldi si spostano “con la pala”. In Gallura, però, c’era anche il romano Leopoldo Cobianchi, ultrà laziale (amico di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik, ucciso da un sicario), non indagato ma citato dai pm perché interessato al chiosco Elephant di Liscia Ruja. E un altro amico di Piscitelli si interessa delle concessioni, è l’ex pugile Orial Kolaj (non indagato ma intercettato).

Le vittime

I capi ultrà di San Siro dovevano fare i conti con i “romani”. E in mezzo c’erano i locali, le vittime. È il caso dell’imprenditore di Arzachena Domenico Pincioni, stretto nella morsa tra i milanesi e i laziali. Ma i boss della curva volevano mettere le mani sul chiosco dell’ex sindaco di Arzachena Alberto Ragnedda e dell’ex assessore Fabrizio Azara. E avevano organizzato una spedizione punitiva contro Salvatore De Turco, anche lui titolare di uno stabilimento, che però non si farà intimidire.

