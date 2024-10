Ultim’ora, incendio in uno sfasciacarrozze dell’area industriale 

Le fiamme si sono levate altissime poco prima delle 22. L’allarme ai vigili del fuoco è stato immediato: c’è un incendio in uno sfasciacarrozze della zona industriale di Carbonia. Ad alimentare le fiamme la presenza di materiale altamente infiammabile come pneumatici e parti di automobili in attesa di essere demolite.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco di Carbonia e di Iglesias e i carabinieri del nucleo radiomobile.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente contattato il titolare dell’attività, Giancarlo Sanna, che è arrivato in pochi minuti in via Nazionale. Nessuno era presente nello stabilimento dell’autodemolizione, almeno stando a quanto raccolto dagli inquirenti, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro nel tentativo di avere ragione delle fiamme in tempi stretti.

L’intervento dei pompieri è durato diverse ore anche per mettere in sicurezza l’intera zona.

Saranno i carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco, a indagare sull’origine del rogo divampato all’interno di un’attività che anche in passato era stata teatro di fatto analogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA