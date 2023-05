Ultimo ok, Di Maio inviato Ue nel Golfo 

BRUXELLES. Ora il via libera è definitivo: Luigi Di Maio è il nuovo inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La luce verde era attesa nella prima riunione dei ministri dei 27 disponibile, ed è toccato ai titolari dei dicasteri per lo Sport approvare, con la formula del silenzio assenso, la proposta avanzata il 21 aprile dall’alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. «Sono onorato per l’incarico, è una grande responsabilità», ha twittato l’ex ministro degli Esteri dicendosi «pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare insieme ai membri dell’Ue e a ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per approfondire insieme la nostra sicurezza e prosperità». E non ha voluto aggiungere nulla, evitando qualsiasi considerazione sulle proteste che si erano levate dalla maggioranza al governo per la sua nomina.

Gasparri isolato

Proteste che, invero, si sono affievolite con il passare dei giorni e l’emergere della constatazione che, oramai, i giochi erano fatti. «Di Maio è inadeguato», ha insistito Maurizio Gasparri. Ma nessuno ha fatto eco al senatore azzurro. La linea del governo è che la scelta è totalmente a capo di Borrell. Ma d’altronde sarebbe bizzarro che Roma si opponesse alla nomina di un italiano in un organo comunitario.

