Ultimo ok all’ecocentro: via agli espropri  

L’iter per la costruzione dell’ecocentro che sorgerà in via San Fulgenzio, vicino alla strada statale 554, si è sbloccato. La conferenza di servizi, indetta a luglio, si è conclusa positivamente pochi giorni fa. Per poter mandare avanti il progetto era necessario il parere di ministero della Cultura, Regione, Città Metropolitana (settori Ambiente e Mobilità), Abbanoa, Arpas, Asl di Cagliari (dipartimento di prevenzione Salute e Ambiente), Enel e Telecom. Con l’ok, quindi, il Comune può procedere con i passaggi che porteranno alla realizzazione dell’intervento.

Progetto definitivo

Subito dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi, l’ufficio espropri ha avviato la procedura per la dichiarazione di pubblica utilità. L’area sulla quale sorgerà l’ecocentro è grande 7.000 metri quadri di cui 3.365 sono già di proprietà del Comune. Per il restante spazio è stata avviata la procedura di esproprio, attualmente in corso. «Una volta che la fase degli espropri sarà conclusa, porteremo il progetto definitivo in Giunta per l'approvazione», spiega l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi, «quindi si predisporrà quello esecutivo per poi fare la gara. Nel mentre andrà avanti la fase per l'acquisizione dell'area per poter avviare i lavori, il cui importo totale è di 1.495.000 euro. L'ecocentro è un obiettivo del programma del sindaco Locci e, appena ricevuta la delega assessoriale, mi sono messa a lavoro».

I servizi

Sull’ecocentro sono concentrati anche gli assessorati ai lavori pubblici e l'urbanistica: garantirà nuovi servizi che si aggiungeranno alla raccolta porta a porta gestita da Gesenu. I cittadini vi potranno conferire direttamente i rifiuti per i quali risulta difficile rispettare i vincoli temporali previsti dal servizio di raccolta attuale, ma anche quelli per i quali non è prevista la raccolta porta a porta. Per la precisione, si potranno portare rifiuti non pericolosi e pericolosi di provenienza domestica e non domestica. Verranno posizionati i cassoni e i contenitori per la raccolta delle varie categorie di rifiuto. Ci sarà ovviamente un’area destinata alla Gesenu, che gestirà il servizio: qui sarà possibile fare il trasferimento dei rifiuti dai mezzi piccoli a quello più grande che li trasporta presso i centri di conferimento. Ma non è tutto: verrà realizzata anche la viabilità di accesso a partire da via San Fulgenzio (i sensi di percorrenza saranno indicati da segnaletica verticale e orizzontale), e ci sarà una fascia verde lungo tutto il perimetro dell’area. L'ingresso all'ecocentro sarà presidiato da una guardiania.

