Ultimo giorno per le iscrizioni alle prime dell’istituto Marconi 

Oggi è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda per le iscrizioni alle classi prime di tutti i gradi di scuola.

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dell'Istituto comprensivo G. Marconi potrà essere effettuata esclusivamente in in formato cartaceo mentre le domande relative alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado dello stesso istituto dovranno essere inviate esclusivamente on line..

Tutte le informazioni necessarie sono consultabili nella circolare numero 77 diramata dall’istituto e visionabile nel sito istituzionale della scuola. Nello stesso sito ci sono anche i codici meccanografici dei plessi dell'istituto utili per l'iscrizione.

