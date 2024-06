Ultimo giorno di scuola a ripulire l’area Funtana Lauru 

Ultimo giorno di scuola per gli alunni bonarcadesi, prima del via libera alle vacanze estive. Accompagnati dagli insegnanti, i ragazzi delle Medie si sono dedicati alla pulizia di Funtana Lauru, la preziosa sorgente che sgorga vicino alla suggestiva basilica di Santa Maria.Grande impegno per tutelare il sito di interesse naturalistico, sotto il coordinamento dei docenti Cuozzo e Moi, e con la collaborazione degli operai comunali.Viva soddisfazione della sindaca Annalisa Mele. «Ringrazio i ragazzi, gli insegnanti e gli operai per questa lezione di tutela ambientale, un obiettivo che deve essere appannaggio di tutti».La giornata si è conclusa con una merenda a base di ciliegie, che abbondano nei ciliegeti di Pranos e Pabarile. ( j.p. )

