Ultimo giorno di riposo prima della partenza 

Ultimo giorno di riposo prima del tour de force in Valle d’Aosta. I rossoblù hanno staccato la spina per 48 ore dopo la gara con l’Olbia e si ritroveranno domani mattina direttamente in aeroporto. Il ritiro tra Saint Vincent e Chatillon durerà sino al 4 agosto, mercoledì il primo collaudo con la Primavera della Roma.

Il ritorno in montagna

La lista dei convocati verrà diramata stasera, non dovrebbero esserci comunque sorprese. Partiranno tutti, anche chi è destinato a lasciare il Cagliari – in prestito o a titolo definitivo – prima dell’inizio del campionato. Il ritorno in montagna per la squadra isolana, dunque, dopo la parentesi dello scorso anno ad Asseminello, dove ha svolto gran parte della preparazione.

Sotto osservazione

Sempre sotto osservazione Desogus, Delpupo e Capradossi, acciaccati. A Olbia non c’erano nemmeno Mancosu e Nandez (stanno facendo un lavoro personalizzato dall’inizio della preparazione) e Lapadula (si sta rimettendo pian piano al passo dei compagni dopo un intervento al setto nasale). Al Nespoli c’erano tutti, invece, i portieri Radunovic, Scuffet e Aresti che prima della gara si sono messi in posa con la maglia celeste con i fenicotteri che richiamano la mascotte Pully. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA