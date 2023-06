È stato l’ultimo gesto d’amore per Andrea. Una scelta delicata e complessa ma che «rispetta pienamente la sua volontà». Il giorno dopo la morte del fratello, Alessandro Manca si chiude in un comprensibile silenzio. Nessun commento in un momento così difficile, in cui le sensazioni si intrecciano fra la serenità per la fine delle sofferenze del sindacalista Cgil e il dolore per il distacco definitivo, dopo che il Tribunale ha autorizzato l’interruzione dei trattamenti sanitari per il 58enne, da due anni in uno stato vegetativo.

La fine

Il fratello Alessandro gli è sempre rimasto accanto e anche venerdì sera era con lui. A poche ore dall’inizio della sedazione palliativa per la graduale interruzione delle cure, all’hospice di Oristano, Andrea Manca si è spento serenamente. «È un momento molto delicato per tutti i familiari – commenta il sindaco Mario Tendas –hanno rispettato la volontà di Andrea che non avrebbe mai voluto vivere come un vegetale ma al tempo stesso hanno perso per sempre il loro caro».

Il ricordo

«Andrea sarà ricordato per la sua sensibilità e per la disponibilità – aggiunge il sindaco – Ma anche e soprattutto per l’altruismo e l’attenzione che ha sempre riservato alle persone, specialmente quelle più deboli e bisognose». Andrea Manca è sempre stato molto impegnato nel sociale e nel volontariato, nel 2021 stava lavorando anche alla formazione di una lista in vista delle elezioni «ma purtroppo non ha mai potuto partecipare alla competizione elettorale». Anche Andrea Sanna, ex segretario Cgil, ricorda con affetto il collega «per le sue doti e capacità sul lavoro – sostiene- ma anche perché la sua storia è un segnale importante per tutti. Ci fa capire che certe scelte, anche se dolorose, possono essere prese».

La storia

Sono in tanti a ricordare con affetto e stima il sindacalista e soprattutto a ribadire che la sua volontà per il fine vita è sempre stata chiara. Ed è per questo che il fratello Alessandro, con gli avvocati Antonio Tola e Aldo Luchi, un anno fa presentò ricorso al giudice chiedendo di interrompere i trattamenti di sostegno vitale. La particolarità da un punto di vista giuridico è che Andrea non aveva lasciato nulla di scritto ma, come hanno ricordato i legali, sono state utili le testimonianze oltre che i dati clinici. Così il giudice Gabriele Bordiga, che aveva nominato un proprio consulente e poi come curatore speciale l’avvocato Valerio Martis, una settimana fa ha dato il via libera allo stop alle cure. Una sentenza che ha restituito la libertà ad Andrea.

