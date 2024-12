Ultimo dell’anno senza guardie mediche 

Nel Medio Campidano sarà vietato ammalarsi dalla notte di San Silvestro fino a Capodanno e, in alcuni paesi, fino al 3 gennaio. Per l’ennesima volta (è già successo a Natale) chiuderanno le guardie mediche di ben 14 Comuni del Medio Campidano: Villacidro , Guspini , Gonnosfanadiga , Sanluri , Serramanna , Pabillonis , San Gavino , Segariu , Samassi , Sardara , Arbus , Villamar , Lunamatrona e Barumini . Lo ha comunicato la Asl del Medio Campidano, il cui l’unico consiglio ai pazienti, in caso di «urgenze non differibili», è di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove spesso le ore di attesa sono anche 12 o 14 per i casi non urgenti e dove anche di recente i ricoveri sono stati interrotti per alcune ore per mancanza di posti letto.

«Diritti negati»

La Asl mette le mani avanti: se non sarà possibile garantire l’operatività dei punti di guardia medica, spiega, è per cause non sue. Ma la situazione è assurda, va avanti da troppo tempo e mette a rischio l’assistenza sanitaria in un territorio dove la maggior parte della popolazione è anziana. Va su tutte le furie il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna: «Ormai è diventata una consuetudine, nei giorni di festa il servizio di guardia medica viene sospeso. È impensabile dirottare tutti i pazienti al pronto soccorso, che è già in crisi con carenza di personale e una chiusura notturna scongiurata sempre all’ultimo momento. In questo modo si sta letteralmente negando a tutti i cittadini il diritto alla salute e quello all’assistenza sanitaria primaria. C’è da evidenziare inoltre il fatto che molti anziani non saprebbero neanche come raggiungere il pronto soccorso perché non hanno mezzi di trasporto».

«Vietato ammalarsi»

È sul piede di guerra anche il sindaco di Sardara Giorgio Zucca: «La situazione è diventata insostenibile, siamo di fronte a una palese violazione dell’articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino. Chiederò l’intervento del prefetto di Cagliari e sono pronto a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica, perché i disservizi vanno avanti da anni. La gente muore e noi ci riempiamo la bocca di prevenzione? Di chi è la responsabilità di questa situazione? Che cosa vuole fare l’assessore regionale alla Sanità? A Natale come a Capodanno – conclude Zucca – è vietato ammalarsi».

«Carenza di personale»

Il rischio è di intasare il pronto soccorso, dove talvolta si registra anche una lunga fila di ambulanze: «Nel reparto – rimarca il direttore generale della Asl del Medio Campidano, Giorgio Carboni – sono al completo sia gli infermieri che gli Oss e ci sono due medici in turno. Ci scusiamo per i disagi arrecati e ringraziamo i cittadini per la comprensione. Nonostante gli sforzi costanti per garantire un’adeguata copertura del servizio di guardia medica, durante i giorni festivi può verificarsi la mancanza di disponibilità di medici per coprire le turnazioni. Questa situazione è causata dalla risaputa generale carenza di personale sanitario a livello regionale e nazionale». Il numero uno della Asl del Medio Campidano si dice pienamente consapevole dell’importanza di garantire il servizio di guardia medica per tutelare la salute dei cittadini, specialmente nei giorni festivi: «Stiamo lavorando – aggiunge Carboni – per implementare soluzioni organizzative che migliorino la distribuzione del personale, collaborando anche costantemente con la Regione per pianificare strategie di reclutamento a lungo termine».

