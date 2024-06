Ultimo Consiglio targato Casula  con la protesta della minoranza   

Neppure il clima da ultimo giorno e il fatto che buona parte dei consiglieri non si ripresenta alla competizione elettorale che si chiude domani sono stati sufficienti, ieri mattina, per stemperare gli animi nel corso del Consiglio comunale che ha concluso l’attuale mandato amministrativo. Le esponenti di minoranza, Claudia Mastinu e Rosalia Acca, hanno presentato una richiesta al sindaco Piero Casula per il rinvio di due punti all’ordine del giorno. «Secondo il Tuel – ha motivato Acca - i Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, per evitare che si possa condizionare la volontà degli elettori e sottrarre alla futura Assemblea decisioni inerenti gli assetti dell’Ente». La richiesta è stata però accolta in parte: sospesa solo la discussione relativa alla modifica del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Il sindaco, con la motivazione che «l’atto doveva essere approvato in quanto la modifica si rendeva necessaria in vista della stagione estiva», ha messo ai voti la modifica di un articolo del regolamento della compagnia barracellare, approvato dalla sola maggioranza. Minoranza astenuta per l’approvazione di una variazione al bilancio e del rendiconto di gestione 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA