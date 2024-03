Ultimo commosso saluto a Normy 

“Ciao Normy, e grazie per averci regalato tanto amore”. Alessio Norman Cireddu era conosciuto così dagli amici, con quel diminutivo affettuoso. E così ieri pomeriggio l’intero paese lo ha ricordato per l’ultimo saluto. “Quando mi incrociava per strada - ha sottolineato don Gianni Soro durante un’omelia breve e intensa - mi diceva “ciao don”, con un bel sorriso. Traspirava amore e amore ha dato a tutti quanti noi. Grazie Alessio Norman, grazie per il tempo che ci hai dedicato”. Dal parroco, e dall’intera comunità “un abbraccio forte alla famiglia».

Alessio Norman Cireddu era un ragazzo d’oro, sempre pronto a rimboccarsi le maniche e ad aiutare gli altri. Amava il suo paese e lì voleva restare, anche d’inverno «perché - confidava frequentamente agli amici - è un paese con tutte le potenzialità per poter lavorare dodici mesi l’anno».

D’estate faceva il lavoratore stagionale in hotel, strutture ricettive, ristoranti. Proprio quest’anno quel lavoro lo aveva tramutato in uno a tempo indeterminato, in un ristorante. Avrebbe dovuto iniziare tra pochi giorni, in vista delle festività pasquali ed invece la sua vita si è fermata lungo la stradina che dalla zona di Cruccuris porta alla strada provinciale 17.

Era in sella al suo scooter, un Aprilia Scarabeo, quando è finito fuori strada in quella notte tra il 9 e il 10 marzo. Difficile capire che cosa possa essere accaduto al giovane mentre rientrava a casa: un colpo di sonno, un animale che attraversa la strada, una distrazione fatale. Cireddu in passato aveva avuto anche un altro incidente, sempre in sella ad uno scooter e sempre nei pressi della Provinciale 17. Un incidente che lo costrinse ad abbondare per un po’ i campi di calcio, la sua grande passione. Poi aveva recuperato, si era ripreso e aveva ripreso a correre dietro ad un pallone, per lo meno tra amici.

Ieri alla fine della cerimonia funebre proprio gli amici hanno voluto portare sulle spalle la bara bianca sino al cimitero. Con loro, in corteo, un migliaio i persone in un silenzio interrotto soltanto dai macchinari che ogni tanto si muovevano per rifare il selciato in via Umberto. Per Normy palloncini bianchi, tanti applausi e la commozione dell’intera comunità di Villasimius.

