Ultimo atto stasera al Rocce Rosse Blues con Zac Harmon 

Ultimo atto stasera a Lanusei per la trentacinquesima edizione di Rocce Rosse Blues; e sarà una serata interamente all'insegna della musica (a partire da Zac Harmon) che da sempre rappresenta il cuore pulsante della rassegna, il blues, ad accompagnare il festival al suo epilogo.

Due set in programma dalle 21.30 nell'area spettacoli dell’Istituto Salesiani. A salire per primi sul palco saranno Michela Secci (voce), Pier Paolo Pani (chitarra), Piero Corona (chitarra e tastiere), Massimiliano Roggio (basso) e Roberto Sulis (batteria), ovvero gli Odd Blues, formazione sarda che reinterpreta con sensibilità ed energia il grande repertorio del blues elettrico, da B.B. King a Eric Clapton, a Matt Schofield.

A seguire, attesissimo, il concerto di Zac Harmon, tra le voci più autorevoli del blues americano contemporaneo: il chitarrista, cantante e cantautore statunitense porterà sul palco un sound radicato nel blues tradizionale, arricchito da eleganza e forza comunicativa. Con lui la sua band The Drive, formata da Cory Lacy (tastiere e voce), Kingston Livingston (chitarra e voce), Nate Robinson (basso e voce) e Gino Iglehart (batteria e voce).

Originario di Jackson, Mississippi, Zac Harmon incarna la tradizione musicale afroamericana del quartiere di Farish Street, dove è cresciuto circondato da influenze artistiche e culturali di rilievo. Dopo aver iniziato giovanissimo a suonare con Sam Myers e Dorothy Moore, negli anni ’80 si è trasferito a Los Angeles, dove si è affermato come produttore e autore per artisti come The O'Jays, Black Uhuru, Karyn White e Troop. Con una carriera ricca di riconoscimenti e collaborazioni prestigiose, Zac Harmon continua a rappresentare con passione e autenticità la grande tradizione di quella forma di musica classica americana chiamata blues.

Il degno epilogo di un’edizione di Rocce Rosse Blues capace di intrecciare nomi internazionali (Nicole Zuraitis, Eric Bibb, The Kings of Blues), nazionali (Lucio Corsi, Cristiano De André, Vinicio Capossela) e isolani, Moses Concas, Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Q.

