VaiOnline
Festival.
13 agosto 2025 alle 00:33

Ultimo atto stasera al Rocce Rosse Blues con Zac Harmon 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ultimo atto stasera a Lanusei per la trentacinquesima edizione di Rocce Rosse Blues; e sarà una serata interamente all'insegna della musica (a partire da Zac Harmon) che da sempre rappresenta il cuore pulsante della rassegna, il blues, ad accompagnare il festival al suo epilogo.
Due set in programma dalle 21.30 nell'area spettacoli dell’Istituto Salesiani. A salire per primi sul palco saranno Michela Secci (voce), Pier Paolo Pani (chitarra), Piero Corona (chitarra e tastiere), Massimiliano Roggio (basso) e Roberto Sulis (batteria), ovvero gli Odd Blues, formazione sarda che reinterpreta con sensibilità ed energia il grande repertorio del blues elettrico, da B.B. King a Eric Clapton, a Matt Schofield.
A seguire, attesissimo, il concerto di Zac Harmon, tra le voci più autorevoli del blues americano contemporaneo: il chitarrista, cantante e cantautore statunitense porterà sul palco un sound radicato nel blues tradizionale, arricchito da eleganza e forza comunicativa. Con lui la sua band The Drive, formata da Cory Lacy (tastiere e voce), Kingston Livingston (chitarra e voce), Nate Robinson (basso e voce) e Gino Iglehart (batteria e voce).
Originario di Jackson, Mississippi, Zac Harmon incarna la tradizione musicale afroamericana del quartiere di Farish Street, dove è cresciuto circondato da influenze artistiche e culturali di rilievo. Dopo aver iniziato giovanissimo a suonare con Sam Myers e Dorothy Moore, negli anni ’80 si è trasferito a Los Angeles, dove si è affermato come produttore e autore per artisti come The O'Jays, Black Uhuru, Karyn White e Troop. Con una carriera ricca di riconoscimenti e collaborazioni prestigiose, Zac Harmon continua a rappresentare con passione e autenticità la grande tradizione di quella forma di musica classica americana chiamata blues.
Il degno epilogo di un’edizione di Rocce Rosse Blues capace di intrecciare nomi internazionali (Nicole Zuraitis, Eric Bibb, The Kings of Blues), nazionali (Lucio Corsi, Cristiano De André, Vinicio Capossela) e isolani, Moses Concas, Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Q.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 