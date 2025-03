Ultimo atto stamane al Camuc di Ulassai per la Biennale d’arte 

Nel cuore pulsante della Sardegna, tra le pieghe di una terra intrisa di miti e arte, si chiude il sipario sulla Prima biennale d’arte contemporanea dedicata a Maria Lai. Un percorso denso di suggestioni e visioni che, come i fili intrecciati dall’artista, ha tessuto un dialogo tra passato e futuro, tra radici profonde e nuove prospettive. Oggi, alle 10.30, al Camuc a Ulassai, due momenti suggelleranno questo primo capitolo: la presentazione del documentario “Progetto e Destino” e la tavola rotonda “A chi parla l’arte?”.

Il filmato

«Abbiamo lavorato un intero anno fondendo arte e proiezioni, nel rispetto della grande tela che Maria Lai ci ha lasciato solo in parte composta», afferma Gianni Murtas, direttore artistico della rassegna. Non a caso, la conclusione coincide con i giorni del carnevale, tempo di metamorfosi e di rinnovamento.Il documentario “Progetto e Destino” , realizzato dal Centro servizi culturali di Carbonia, raccoglie le tracce lasciate da artisti, studiosi e pubblico che hanno preso parte al progetto. Sette mesi di riprese hanno catturato non solo i lavori, ma anche l’anima della Biennale: dagli allestimenti iniziali alla premiazione finale, fino alle riflessioni degli artisti partecipanti. Un documento vivo e accessibile, pensato per essere custodito e tramandato.

Il dibattito

“A chi parla l’arte?” Questo interrogativo sarà al centro della tavola rotonda che chiuderà ufficialmente l'evento. Moderata da Floriana Piras, vicepresidente della Fondazione Stazione dell’arte, vedrà confrontarsi voci autorevoli come il filosofo Silvano Tagliagambe, la critica Alessandra Menesini e la giornalista Ambra Pintore. Chi è il vero interlocutore dell’arte contemporanea? Le comunità, gli esperti, il singolo individuo? Maria Lai vedeva nell’arte un linguaggio universale, capace di risvegliare coscienze e costruire connessioni. «Lei desiderava che il suo paese e i suoi compaesani fossero liberi creatori e conoscitori di espressioni artistiche», continua Murtas. È in questa direzione che si muove la Biennale, raccogliendo l’eredità di un’artista che ha sempre rifiutato il concetto di arte chiusa e autoreferenziale.«Siamo felici di concludere questa Biennale celebrando anche la realizzazione di un sogno di Maria: un museo che pulsa nel cuore di Ulassai. Tra le mura del Camuc e negli spazi della Stazione dell’Arte, oggi si alimentano i frutti della sua eredità artistica», ricorda il sindaco Giovanni Soru.

RIPRODUZIONE RISERVATA