Ultimo atto a Parigi poi le Finals a Torino 

Da Parigi a Torino (via Metz e Sofia), la stagione Atp è in dirittura d’arrivo. Oggi a Bercy si chiude il contestato, ultimo Masters 1000 dell’anno e, sul veloce indoor parigino, saranno Grigor Dimitrov (6-3, 6-7, 7-6 a Stefanos Tsitsipas) e Novak Djokovic (5-7, 7-6, 7-5 ad Andrey Rublev) a giocarsi il titolo. Sono già iniziati due 250 a Metz (con Sonego e Fognin) e Sofia (con Musetti e altri italiani). Poi, rotta su Torino.

Con il tedesco Sascha Zverev e il danese Holger Rune, gli ultimi due qualificati, già venerdì notte si era definito il quadro degli otto aspiranti al successo nelle Atp Finals, in programma a Torino da domenica prossima al 19 novembre. Zverev e Rune si uniscono a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Con la presenza dei ventenni Alcaraz e Rune, due Under 20 giocheranno una stessa edizione per la prima volta dal 2000, quando debuttarono Lleyton Hewitt (10 anni) e Marat Safin (20).

Quattro dei partecipanti hanno già vinto le Nitto ATP Finals. Djokovic ha eguagliato nel 2022 il record di sei titoli di Roger Federer e punta a rimanere da solo in testa nella lista dei campioni più titolati nella storia del torneo, inaugurato nel 1970. Zverev ha trionfato nel 2018 e nel 2021, mentre Tsitsipas ha vinto nel 2021 a 21 anni, diventando il vincitore più giovane dai tempi del ventenne Hewitt nel 2021. Medvedev si è imposto nel 2020. Sette degli otto qualificati hanno giocato in passato le Next Gen ATP Finals, e in tre (Tsitsipas, Sinner e Alcaraz) le hanno anche vinte.

