Ultimo appello per il Cus: “dentro o fuori” a S. Donà 

Giusto il tempo di rifiatare dopo i cinque set di mercoledì, il Cus Cagliari si aggrappa all’ultima speranza per andare avanti nei playoff della serie A3 di volley. Stasera alle 20 al Pala Barbazza di San Donà di Piave si replica la sfida persa al Pala Pirastu (2-3). I segni distintivi sono la rimonta dallo 0-2 e il tie break perso 15-13. Contro i veneti sembra una maledizione, ma non ci sono più appelli. Per passare il turno il Cus deve vincere (con il 3-2 si andrebbe al golden set): un’impresa difficile ma non impossibile. Quanto visto in gara 1 è il chiaro segnale di una squadra che ci crede.

Serie B1 femminile

Passando al settore femminile, dopo quattro vittorie consecutive, tre al tie break, la Capo d’Orso Palau è in piena corsa playoff. Stasera al Pala Andreotti (ore 15) impegno non proibitivo con il Volley Brembo.

Serie B2 femminile

Derby La Smeralda Ossi-Pan Alfieri Cagliari. Al Palazzetto (ore 16) è uno snodo cruciale in chiave playoff per le cagliaritane dopo quattro vittorie di fila.

Per sperare nella salvezza l’Audax Quartucciu deve battere al Pala Beatrice (ore 16) il Volley Friends Roma. In trasferta, a Isernia, il Garibaldi La Maddalena.

Serie B maschile

Infine gli uomini: la matematica ancora non la condanna e la Stella Azzurra Sestu ci prova al Pala Santi (ore 16) con il Crema. In casa anche Borore (ore 16,30) contro il Montichiari.

