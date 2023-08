Ultimo allenamento in Valle d’Aosta 

Inviato

Saint-Vincent. Ultimo giorno di ritiro in Val d’Aosta. Subito dopo l’allenamento del mattino, il Cagliari si trasferirà in pullman all’aeroporto di Malpensa dove prenderà un charter che lo accompagnerà direttamente a Brest, in Francia. Domani alle 18 allo stadio “Franci Le Blé” è in programma, infatti, l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione ufficiale, contro una formazione che milita nella Ligue 1. Evidentemente il collaudo più indicativo dall’inizio della preparazione visto il valore dell’avversario e fondamentale, quindi, per le scelte di Ranieri che già mercoledì pomeriggio, nel test col Como, si è schiarito le idee in attesa del miglior Shomurodov, del recupero di Jankto e dei rinforzi dal mercato.

A decidere la partita è stato ancora lui, Luvumbo, procurando stavolta il rigore trasformato poi da Viola, al 91’. L’angolano è già un fattore, ma Ranieri non vuole forzare la mano e, soprattutto, non lo vuole caricare di responsabilità. Non ancora, almeno. Le responsabilità sembra volersele prendere tutte, invece, Pavoletti, che ha avuto le sue occasioni e non si è risparmiato nel lavoro sporco. Scalpita poi Lella, al secondo gol in “pre-season”. Vuole essere lui il vice Rog.

