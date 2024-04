Ultimo abbraccio a Delrio 

A Macomer il lungo corteo funebre si è snodato per le vie del centro, col feretro scortato da un motociclista e dietro seguito dai familiari. Ieri mattina migliaia di persone, tanti giovani, si sono dati appuntamento al centro della cittadina per i funerali. Hanno affollato l’antica chiesa di San Pantaleo, colma all’inverosimile, tanto che la gente si è accalcata nel sagrato riempendo tutti i lati attorno, compresa la strada principale, chiusa al traffico per la circostanza. Un ultimo abbraccio a Riccardo Delrio, motociclista di 47 anni, che domenica pomeriggio, mentre percorreva la litoranea Alghero-Bosa, assieme alla figlia Serena di appena 12 anni, è stato travolto e ucciso da un altro centauro.

Il dolore

La tragedia ha scosso l’intera cittadina, perché Delrio era uno sportivo stimato e conosciuto. Lo piangono in tanti, soprattutto quelli amici che ieri hanno voluto leggere un messaggio, per ricordare il loro sfortunato amico: “Riccardo, sin da quando eravamo ragazzini è stato un esempio per tutti noi. Un stato sempre un leader, un grande amico, un grande marito e un grande padre. Un esempio per tutti noi. Continuerai a farci vincere, anche se non sarai più in campo”.

La famiglia

In chiesa, sedute accanto alla bara, la figlia Serena e la moglie Loredana, ormai senza più lacrime, in un dolore composto. Così anche i genitori, la mamma Piera e il babbo Pinuccio. Gli amici di sempre. Dal pulpito don Marco Saurra ha saputo dare un minimo di conforto a tutti i familiari e a quanto conoscevano Riccardo.

«Ci avviciniamo in punta di piedi al dolore incolmabile di chi ha voluto bene - ha detto il sacerdote - un dolore che si deve condividere per alleggerire il peso che abita nel cuore di tutti noi. Come Gesù Cristo, dividiamo il pane della vita, affinché la morte non sia l’ultima parola. Non è questa la fine. Ci sarà il compimento della vita, come Dio l'ha pensata».

Corteo silenzioso

Accanto a Serena le sue amiche e i suoi amici della scuola che frequenta, con gli insegnanti e il dirigente Sergio Masia. Accanto al feretro gli amici di sempre, che tutti questi giorni hanno voluto essere sempre accanto ai familiari della vittima. Poi ancora il sindaco, Riccardo Uda, con la Giunta e comunale e diversi consiglieri. Dalla chiesa di San Pantaleo è poi partito il feretro, seguito da migliaia di persone. Un corteo silenzioso, aperto da un motociclista, amico della vittima, che ha attraversato il corso Umberto, la via principale, poi via dell'Uguaglianza e infine il viale Santa Maria, fino al cimitero. Una comunità in lutto, che piange quello che era considerato un amico di tutti, che amava lo sport, la vita e la famiglia.

