Ultimi scavi per internet ultraveloce 

Ultimi due tagli per la fibra che porterà internet superveloce anche a Lanusei. Conclusi la settimana scorsa in via Marconi, i lavori in questi giorni stanno interessando due tratti di via Umberto, uno di fronte alla caserma dei carabinieri e uno poco più a valle. Sono gli ultimi tagli per la posa della fibra che ha avuto ulteriori rallentamenti a causa di alcune difficoltà nell’utilizzo di qualche infrastruttura a cui doveva appoggiarsi, ma che a breve potrebbe vedere la luce.

L’assessore alla Transizione digitale, Renato Pilia, ha seguito il progetto fin dal principio. «Da metà agosto c’è stata, come abbiamo richiesto, un’accelerazione, anche con disagi alla circolazione e di questo ci scusiamo, però era necessario accelerare per chiudere i lavori. L'obiettivo è realizzare l’opera e farla funzionare quanto prima. I lavori stanno procedendo in maniera spedita, siamo davvero in dirittura d’arrivo. Tutti i lavori di scavo e quelli civili sono terminati, il ritardo è dovuto alle infrastrutture a cui dovevano appoggiarsi e che hanno richiesto ulteriori lavorazioni. La zienda prosegue parallelamente le due fasi, la sistemazioe della fibra all’interno del tubo e la posa degli ultimi metri di cavidotto. È stato, a detta dell’azienda, uno dei progetti più complessi, un progetto molto sfidante perché volevamo cablare più infrastrutture possibili».

Gli step successivi saranno il collaudo e poi si procederà alla contrattazione. Il cantiere Infratel, stazione appaltante che ha affidato i lavori alla Siat, aveva già subito alcuni rallentamenti, dovuti ad aspetti autorizzativi che hanno tenuto in stallo la connessione super veloce.

