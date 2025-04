Ultimi ritocchi alla “porta” del Poetto 

Una parte sotto collaudo, l’altra ancora da concludere. Tra le varie vicissitudini, il cantiere per realizzare la “porta” del Poetto cagliaritano, che la toponomastica aveva già battezzato piazza degli Arcipelaghi, si avvicina all’apertura. Non a grandi falcate, certo, considerati i ripetuti rinvii precedenti, ma dal Comune arriva una promessa: «Via le recinzioni entro l’estate», assicura Yuri Marcialis, assessore all’Infrastrutturazione urbana (in pratica, sono i Lavori pubblici e i Servizi tecnologici messi insieme), che forse vuole prendersi un vantaggio per prudenza. Nella realtà, ai residenti gli operai dell’impresa parlano di fine maggio. Un mese, dunque, quindi perfettamente (e anche appena) in tempo per accogliere cagliaritani e turisti senza reti di recinzione e cantiere in corso nella porta del lungomare.

Lo stato del cantiere

Che i tempi siano quasi maturi per restituire alla città uno spazio totalmente ripensato rispetto a com’era in precedenza, lo dimostra il fatto che i collaudi di alcune parti della nuova piazza degli Arcipelaghi siano già iniziati. E lo si evince anche con un semplice sguardo al grande spiazzo, nel quale in parte è già comparsa la pavimentazione definitiva. «Peraltro, la pavimentazione è in perfetta continuità con quella che da anni caratterizza la passeggiata del lungomare», fa notare l’assessore Marcialis, «la piazza è ovviamente armonizzata con il resto del litorale realizzato in una legislatura precedente del sindaco, Massimo Zedda». La “colpa” di questo ulteriore ritardo, dicono in Municipio, pare che sia della resina sulla quale si devono assicurare i lastroni della pavimentazione: «Fa presa soltanto se ci sono temperature primaverili», fa notare l’assessore, «ma ultimamente il tempo è stato piuttosto piovoso e fresco, e questo ha rallentato nuovamente i lavori».

Gli ultimi ritocchi

Ora è il turno del verde che dev’essere sistemato nell’aiuola, e a quanto sembra la piantumazione è ormai prossima. Conclusa questa fase, resterà da realizzare il sottofondo di cemento nella parte in cui ancora manca (vicino all’aiuola, appunto) e poi dovrà essere ricoperto con i lastroni della pavimentazione. Tutto finito? A dire il vero no, perché all’appello mancano ancora lo spazio per la fermata della metropolitana e di quella degli autobus del Ctm, ma l’area è già stata predisposta dall’impresa in modo che si possa intervenire agevolmente, in tempi non biblici e senza intralciare il movimento di auto e pedoni soprattutto nella stagione estiva, quando le presenze turistiche portano tanti visitatori anche nella grande spiaggia della città. Con l’apertura della piazza, la corsa contro il tempo dovrebbe finalmente concludersi.

