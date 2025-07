Ultimi preparativi per la sagra del pesce 

Un'orata o una spigola, ma anche calamari fritti, oltre a acqua o vino o, in alternativa, una bistecca di manzo. È il ricco menù della prima edizione della sagra del pesce, che si terrà domani, a partire dalle 20.30 nel parco Etfas a Musei.

Organizza il comitato per i festeggiamenti del patrono Sant'Ignazio di Loyola, che fa capo a Matteo Fanunza, col patrocinio della locale amministrazione comunale. Il ricavato sarà utilizzato per organizzare i tre giorni di festa del santo patrono che si terranno tra la fine luglio e i primi giorni di agosto. Sono già arrivare decine di prenotazioni ed è probabile che il parco Etfas, motore pulsante di sagre ed eventi, faccia il pienone di turisti desiderosi di consumare un bel piatto a base di pesce. Questo dopo il successo fatto registrare dalla sagra della pecora dello scorso 28 giugno. Per l'occasione erano presenti non meno di 400 persone arrivatre da diversi centri.

RIPRODUZIONE RISERVATA