Ultimi preparativi per la discesa dei Candelieri 

Quest' anno l' antica e affascinante Discesa dei Candelieri, ad Iglesias, si arricchirà di importanti novità sotto il profilo sociale e culturale.

Per la vigilia della festività della Assunta, è in programma un importante convegno, alle 18.30, presso la Sala Remo Branca. L' incontro culturale permetterà di ripercorrere attraverso un viaggio nella memoria, tutta la storia dei Candelieri di Iglesias, dalla loro origine ad oggi. Saranno presenti le più alte cariche istituzionali ed ecclesiastiche, i rappresentanti del ministero della Cultura e dell’Università di Cagliari. All’evento, molto atteso in città, seguirà alle 21.30 la veglia di preghiera nella Cattedrale di Santa Chiara. Il 15 Agosto, sabato, la solennità dell' Assunta con la discesa dei Candelieri per celebrare Sancta Maria di Mezo Gosto, o festa di Santa Maria di Mezz'Agosto, in onore della Vergine Assunta. Un appuntamento con la fede e la devozione che richiama in città migliaia di turisti e curiosi. I candelieri ad Iglesias sono otto, rappresentano non soltanto i Gremi, come in altre realtà sarde, ma anche i quartieri storici della città medioevale.

L’appuntamento con la discesa dei Candelieri è in programma per le 17.30 dalla cattedrale. Alle 18.30 i Vespri Solenni, ai quali seguirà la concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo, Mario Farci. Infine, il momento più atteso, ovvero la solenne processione con il Simulacro della Santissima Vergine Dormiente e i monumentali Ceri sacri. Quest’anno, non si sono verificate difficoltà per quanto riguarda la partecipazione ai Solenni riti dei portatori. Le persone interpellate sono state disponibili e pronte per la buona riuscita dell' antico rito. «Non ci sono stati problemi - ha spiegato il presidente dell’associazione dei Candelieri, Guido Borgonovo - tutte le persone hanno dimostrato massima disponibilità e una grande forza di volontà. Il nostro auspicio è che tutto possa andare per il meglio. A partire dal convegno: è un appuntamento importante per noi ma credo per la città che ricorda e rende ancora più preziosa la sua nobile e antica storia. I Candelieri - conclude Borgonovo - sono al centro dell' attenzione nazionale per la loro storicità e questa ci rende fieri e orgogliosi del lavoro che svolgiamo, con amore , impegno e tanta devozione, ogni annno».

RIPRODUZIONE RISERVATA