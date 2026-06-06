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Lunamatrona.
07 giugno 2026 alle 00:29

Ultimi lavori per completare l’asilo nido 

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Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il contratto d’appalto per il completamento dell’edificio e ora un nuovo cantiere è avviato nei locali dell’asilo nido di Lunamatrona. Gli interventi consentiranno di ultimare la struttura destinata ad accogliere i cittadini più giovani del territorio.

I lavori che si stanno eseguendo in questo periodo nel caseggiato dell’asilo nido riguardano principalmente gli spazi esterni della struttura, con la realizzazione dell’impianto di illuminazione, l’allestimento delle aree per il gioco e la sistemazione degli ambienti destinati alle attività all’aperto dei bambini. La parte interna dell’edificio risulta invece essere già completata.

Restano ora da ottenere alcune certificazioni tecniche e autorizzazioni indispensabili per consentire l’entrata in funzione della nido. Successivamente il Comune procederà con l’acquisto e l’installazione degli arredi interni. L’obiettivo del Municipio di Lunamatrona è rendere operativo il micro-nido entro la fine dell’anno, offrendo così un nuovo e importante servizio alle famiglie che vivono nel territorio e contribuendo a rafforzare l’offerta educativa dedicata alla prima infanzia.

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