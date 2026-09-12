Ultimi lavori nelle scuole 

Domani anche a Siniscola gli studenti dei due istituti comprensivi cittadini torneranno in aula per il primo giorno di lezioni. L’avvio arriva dopo le lamentele sollevate nei giorni scorsi sulle condizioni di alcuni caseggiati. Alle critiche ha risposto la vice sindaco Angela Bulla, che rivendica il lavoro svolto dall’amministrazione guidata dal sindaco Gian Luigi Farris. «Amministrare significa fare i conti con risorse che non bastano mai ma, soprattutto, con la ferma volontà di non lasciare nulla al caso», sottolinea Bulla, ricordando una programmazione pluriennale portata avanti con continuità. Diversi gli interventi realizzati. Nel 2023 alla scuola Gramsci sono stati completati lavori di messa in sicurezza, imbiancatura, manutenzioni generali e adeguamento antincendio, per circa 490 mila euro. Nel 2025, alla scuola media di La Caletta, sono stati sostituiti l’impianto di riscaldamento e la pavimentazione.

Anche l’estate appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi lavori. Alle scuole medie di via Pellico è stata rinnovata la pavimentazione, per 112 mila euro. A La Caletta sono stati sostituiti porte e finestre, migliorando comfort ed efficienza degli ambienti. Al plesso di Sa Sedda in fase conclusiva gli interventi per il collegamento al gas cittadino e la messa in sicurezza della cucina, in vista dell’avvio del servizio mensa. Sono state effettuate imbiancature e opere di risanamento delle pareti danneggiate dalle infiltrazioni. Al Vivaldi eseguiti interventi di manutenzione e tinteggiatura.

Sul fronte dei servizi, il Comune evidenzia l’acquisto, nel 2026, di un nuovo scuolabus. La flotta conta ora mezzi tutti con meno di cinque anni di vita. Confermati anche scuolabus con assistenti, servizio mensa e fornitura dei materiali necessari alle attività scolastiche.

Lo sguardo è rivolto al futuro con i lavori per due nuovi asili nido, a La Caletta e a Siniscola. «Siamo consapevoli che, nonostante il grande lavoro svolto, c’è ancora tanto da fare - ammette Bulla - per questo continuiamo a programmare nuovi interventi, con l’obiettivo di garantire alla nostra comunità servizi scolastici sempre più efficienti».

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