Ultimi intoppi superati, la nuova sede dell’Avis operativa dal 14 agosto 

Solo due giorni fa l’appello della direttrice, Francesca Carta. L’Avis di Sestu, tra i centri più attivi nella donazione di sangue, aveva una nuova sede inaccessibile a causa dei tempi burocratici. Ma in poche ore, anche grazie all’attenzione mossa dal suo sfogo, è arrivata la bella notizia. Porte aperte per donare in via Di Vittorio, nei locali comunali appena rimessi a nuovo.

Da mercoledì prossimo, il 14 agosto, si potrà donare senza utilizzare la scomoda autoemoteca parcheggiata all’esterno. E per il 24 è prevista anche una festa. Commossa ed emozionata Carta, che ha ringraziato la sindaca, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, i tantissimi attivisti, volontari e donatori.

«Oggi possiamo dire, con grande soddisfazione, che l’Avis Comunale di Sestu dispone di un nuovo punto per la donazione del sangue, moderno e confortevole. Tutti hanno fatto la propria parte, senza chiedere riconoscenze speciali, con lo spirito che già accomuna tutti i donatori di sangue che con il loro gesto silenzioso aiutano il prossimo», ha detto Carta.

Per la sindaca Paola Secci «è stata la ferma volontà dell'amministrazione, del Centro Avis di Sestu e della Regione a determinare questo importante risultato. La parte più importante spetta ora ai cittadini che con le donazioni di sangue daranno risposte concrete ai tanti pazienti che hanno necessità di trasfusioni sia per patologia che per interventi chirurgici». I lavori in via Di Vittorio erano cominciati lo scorso dicembre, in attesa della demolizione, in corso in questi giorni, della vecchia sede, dove sorgerà il teatro. Lavori svolti grazie a tanti che hanno dato una mano, spesso senza chiedere nulla.

