Ultimi giorni senza bagnini 

Niente bagnini ieri sul litorale. Le torrette sono state già posizionate ma il servizio di salvamento a mare, gestito dall’associazione Sub Sinnai, partirà dalla prossima settimana - assicurano dal Comune – sino al 10 settembre. Sono 4 le postazioni con bagnini previste, una attrezzata per l’accompagnamento dei disabili dal parcheggio al bagnasciuga e sedia da mare job, defibrillatore e sup gonfiabili. Due sono previste al Poetto, le altre dislocate tra Flumini e Sant’Andrea, e Geremeas e Kala ‘e Moru.

