Ultimi brividi a sa Carrela 

Un’altra giornata di emozioni a Sa Carrela ‘e nanti. La storica corsa ha regalato momenti di entusiasmo ai tanti spettatori, visitatori ammaliati dalla magia del Carnevale lussurgese tra questi Fabrizio Cabodi, da Tarquinia nel Lazio, che commenta: «Una manifestazione autentica che va salvaguardata tenacemente». Anche il prefetto di Oristano Salvatore Angieri non ha voluto perdersi le sfrenate ed eleganti pariglie: cavalieri mascherati affiatati in sella a cavalli anglo-arabi e sella italiano. Non c’è limite d’età per farsi una Carrela, basta un po’ di destrezza cavalleresca e sana incoscienza, il resto lo regalano le voci del pubblico.Non solo corsa a cavallo ma anche offerta culturale per conoscere il borgo autentico: visite al museo della tecnologia contadina Maestro Salis, poi alla Fondazione Hymnos dei canti a Cuncordu.Oggi gran finale, alle 15 a s’Iscappadorzu.( j.p. )

