Ultimi appuntamenti per E-stiamo al parco 

Battute finali a Cagliari della rassegna per bambini E-Stiamo al parco, organizzata da Il Crogiuolo. Giovedì a Casa Saddi, in via Enrico Toti 24 a Pirri sipario aperto alle 18. In scena la compagnia padrona di casa nello spettacolo “La valle dei Mulini”, con Naika Sechi e Giovanni Trudu, autore del testo e regista.

La trama

Lo spettacolo è ambientato nella tranquilla valle dei mulini, avvolta da un'atmosfera di apatia. Da quando le macchine perfette hanno preso il sopravvento, i sogni sembrano un ricordo lontano e persino il vento ha smesso di soffiare. Tuttavia, c'è una scintilla di speranza nel cuore di Anna, la sarta del villaggio: la notte s’imbatte in un gigante dall'animo intraprendente, con una passione per il volo. Anche lui, si rifiuta di piegarsi alla vita “perfetta” imposta. Saranno Anna e il gigante a riportare il soffio vitale del vento nella valle, ridestando la voglia di sognare che era andata perduta. La Valle dei Mulini ha un impianto scenico affascinante, che cela sorprese inaspettate. In questo mondo magico interamente tessuto, nulla è come appare: il potere dell'immaginazione dei personaggi consente loro di trasformare l'ambiente circostante in modo creativo e vantaggioso.

L’allestimento

I costumi, realizzati con modelli e tecniche particolari, portano sulla scena il mondo irreale dei disegni che li hanno ispirati, evocando il tratto incantatore delle illustrazioni che hanno preso vita. Il biglietto per il posto unico costa cinque euro, prenotazioni al numero 3348821892. E-Stiamo al Parco è una rassegna organizzata col contributo dell’Assessorato regionale alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

