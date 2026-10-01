Ultime serate all’aperto tra musica e aperitivi  

Oggi. Si balla musica latino nell’ultimo venerdì stagionale all’Azul con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Al Colonial di Palazzo Doglio ricomincia la programmazione musicale: stasera funky e jazz in vinile dalla cena con il dj Marco Cabras. Aperitivo lungo al bar della Manifattura Tabacchi: dalle 19 drink e musica targata Houseabout_. Al Bacan si canta a cena con lo show musicale di Rovelli e poi dj set house fino a tardi. Al Cafè du Port, a Marina Piccola, ultima di stagione con i Cuccureddus dreams e dj Sciantekler (revival), pr di Luca Corona. Appuntamento con le selezioni house di Alex Contu al Flower mentre alla Marinella c’è la karaoke night con Davide Tech.

Domani. Dopolavoro Croccante alla Pailotte: dalle 22 house, revival e italiana con Sheldon, Catena, Mas, percussioni di Pablo. Successi dance nell’ultima di stagione all’Azul: mixano i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Al Bacan dal tramonto in poi house con le selezioni di Maxi.M e Mura. Closing party all’Albachiara, mixano Venc, Vargiu, BMiken e Lucente (hits/house/latin). Saluta l’estate anche la Marinella con il Superclub e la musica house e latina di Leoni e Farigu. Ultima anche di Bebecita, la festa latina all’Operà con dj Roly and friends. TroppoGiusto, party dance/revival allo 040 con dj Ciccotto e Matteo Bruni. Millennium hits con l’esperto dj Guax al Flower. Evento enogastronomico alla Laguna di Elmas: dalle 12 djset e degustazioni curate da Claudio Ara.

Domenica. Due serate a Calamosca: alle Terrazze dopo il live, in consolle Espis e Pinelli (house), con le pr di Euphoria. Alla Pailotte party Escape: i dj sono Laddo, Merella, JFK, Meloni (house). Il set melodic house di Giacomo Busonera è in scena dal tramonto del Bacan. Pomeriggio alla Marinella con la dance/latin di Siddi e Erot.

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