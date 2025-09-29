VaiOnline
Fisco.
30 settembre 2025 alle 00:42

Ultime ore per il concordato biennale, adesione in ritardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il concordato preventivo biennale è tornato ma, stando alle stime dei professionisti, pochi contribuenti se ne sarebbero accorti. Probabilmente meno dello scorso anno. Il termine per aderire alla nuova tornata 2025-2026 è ufficialmente fissato a oggi e, al contrario di quanto accaduto lo scorso autunno, non sono in vista proroghe. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha ribadito che la scadenza è quella del 30 settembre e tale rimarrà. "Stiamo vedendo i risultati, potremmo fare un bilancio domani perché è chiaro che gli elementi li acquisiremo solamente quando si chiude la partita", ha aggiunto, senza sbilanciarsi sul successo o meno dell'operazione. Ma tra gli esperti di settore c'è chi è stato decisamente più esplicito.

«Non abbiamo sensazioni ottimistiche», ha rivelato il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi, Riccardo Alemanno. I professionisti hanno raccomandato «più volte ai clienti di fare una consulenza tributaria per avere informazioni esaustive», ma è emersa «una riduzione delle percentuali rispetto alla prima edizione». Già lo scorso anno, all'esordio del nuovo meccanismo che consente ai soggetti Isa di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, i risultati avevano deluso le aspettative. Pur con l’ulteriore finestra temporale concessa per attrarre più contribuenti possibili, gli incassi si sono fermati a 1,6 miliardi di euro con 600.000 adesioni su una platea potenziale di circa 4,5 milioni di interessati. Il ravvedimento speciale, aggiunto in corsa per spingere la partecipazione, ha invece portato lo scorso anno nelle casse dello Stato poco meno di 1,3 miliardi. L’incentivo del ravvedimento è stato introdotto anche quest'anno, ma non sembrerebbe questa la chiave per garantire un maggiore successo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia