Ultime ore per il concordato biennale, adesione in ritardo 

Il concordato preventivo biennale è tornato ma, stando alle stime dei professionisti, pochi contribuenti se ne sarebbero accorti. Probabilmente meno dello scorso anno. Il termine per aderire alla nuova tornata 2025-2026 è ufficialmente fissato a oggi e, al contrario di quanto accaduto lo scorso autunno, non sono in vista proroghe. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha ribadito che la scadenza è quella del 30 settembre e tale rimarrà. "Stiamo vedendo i risultati, potremmo fare un bilancio domani perché è chiaro che gli elementi li acquisiremo solamente quando si chiude la partita", ha aggiunto, senza sbilanciarsi sul successo o meno dell'operazione. Ma tra gli esperti di settore c'è chi è stato decisamente più esplicito.

«Non abbiamo sensazioni ottimistiche», ha rivelato il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi, Riccardo Alemanno. I professionisti hanno raccomandato «più volte ai clienti di fare una consulenza tributaria per avere informazioni esaustive», ma è emersa «una riduzione delle percentuali rispetto alla prima edizione». Già lo scorso anno, all'esordio del nuovo meccanismo che consente ai soggetti Isa di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, i risultati avevano deluso le aspettative. Pur con l’ulteriore finestra temporale concessa per attrarre più contribuenti possibili, gli incassi si sono fermati a 1,6 miliardi di euro con 600.000 adesioni su una platea potenziale di circa 4,5 milioni di interessati. Il ravvedimento speciale, aggiunto in corsa per spingere la partecipazione, ha invece portato lo scorso anno nelle casse dello Stato poco meno di 1,3 miliardi. L’incentivo del ravvedimento è stato introdotto anche quest'anno, ma non sembrerebbe questa la chiave per garantire un maggiore successo.

