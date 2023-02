Ultime nomine e Comunali sul tavolo del centrodestra 

Lo spoils system riguarda le cinque direzioni generali rimaste vacanti dopo la revoca di venerdì in Giunta. Ovvero: l’Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, la presidenza della Regione, gli Affari generali, la Centrale regionale di committenza, l’Urbanistica. Ma anche le dg delle Politiche sociali e dell’Agricoltura, e il Centro regionale di Programmazione e i Trasporti. Ancora da designare sono anche i tre capi dipartimento, figure istituite con la legge sugli staff, sovraordinate ai direttori generali e che rispondono solo al segretario generale. Almeno uno dei dirigenti non confermati venerdì potrebbe essere rinominato: Riccardo Porcu potrebbe passare all’Agricoltura o alla direzione generale della presidenza. Con l’indicazione di Gabriella Massidda al vertice dell’amministrazione, la Giunta dovrebbe provvedere a chiudere la partita delle nomine con una certa velocità. Molto dipenderà dagli accordi che le forze politiche stringeranno domani.

Le ultime nomine della Legislatura e le amministrative di primavera sul tavolo del centrodestra convocato per domani alle 12 a Villa Devoto. I partiti della coalizione non si incontrano da mesi, dai tempi del rimpasto. A sollecitare il vertice nei giorni scorsi era stata Antonella Zedda, coordinatore regionale e senatrice di Fratelli d’Italia.

Le caselle rimaste

Lo spoils system riguarda le cinque direzioni generali rimaste vacanti dopo la revoca di venerdì in Giunta. Ovvero: l’Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, la presidenza della Regione, gli Affari generali, la Centrale regionale di committenza, l’Urbanistica. Ma anche le dg delle Politiche sociali e dell’Agricoltura, e il Centro regionale di Programmazione e i Trasporti. Ancora da designare sono anche i tre capi dipartimento, figure istituite con la legge sugli staff, sovraordinate ai direttori generali e che rispondono solo al segretario generale. Almeno uno dei dirigenti non confermati venerdì potrebbe essere rinominato: Riccardo Porcu potrebbe passare all’Agricoltura o alla direzione generale della presidenza. Con l’indicazione di Gabriella Massidda al vertice dell’amministrazione, la Giunta dovrebbe provvedere a chiudere la partita delle nomine con una certa velocità. Molto dipenderà dagli accordi che le forze politiche stringeranno domani.

Quanto alle amministrative, il tavolo discuterà se confermare la data del 14 e 15 maggio decisa dal Consiglio dei ministri e sull’organizzazione della coalizione nei due comuni più importanti che andranno al voto: Iglesias e Assemini.

«La scelta migliore»

Ieri è stata anche la giornata delle reazioni successive alla rinuncia dell’ex senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca e al conferimento del ruolo di segretario generale alla ex dg dei Trasporti Gabriella Massidda. Scelta molto apprezzata da Emanuele Cera, vice coordinatore regionale di Forza Italia: «Non poteva essere presa decisione migliore in questo difficile momento. La dottoressa Massidda è garanzia di grande competenza, indiscusse capacità professionali e di mediazione, oltre che essere “spoglia” da qualsiasi riferimento politico di parte. Spero, e ne sono certo, che possa imprimere quel necessario impulso e sostegno all’azione amministrativa della Giunta e del presidente e possa diventare un valido interlocutore e un riferimento certo per tutti i livelli istituzionali regionali».

«Il presidente lasci»

Molto duro il giudizio del capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, soprattutto in rifermento alla rinuncia di Cucca. «Il dietrofront sul segretario generale è certificazione della crisi irreversibile della Giunta», ha spiegato, «la nomina del segretario generale era viziata da tante criticità, tecniche e politiche. Lo sanno tutti, lo sanno anche loro. Esistevano profili di incompatibilità che avrebbero messo a rischio ogni atto compiuto da un’intera amministrazione e una severa censura politica da parte della stessa maggioranza, che evidentemente non è più disposta a firmare cambiali in bianco al presidente come è successo, più volte, nel corso di questa Legislatura». Secondo Agus, «i toni piccati di Solinas sono la conferma del fatto che sia rimasto solo. Il presidente non prolunghi l’agonia e presenti le sue dimissioni».

