Ultime nomine di legislatura: la maggioranza cerca l’accordo sulle direzioni generali vacanti 

La stagione delle nomine non è finita. A undici mesi dal termine della legislatura sono ancora vacanti alcune posizioni chiave nell’amministrazione. Dodici in tutto: nove da direttore generale e tre da capo dipartimento. Dopo la revoca di quasi un mese fa, il presidente della Regione Christian Solinas deve indicare i nomi dei dg dell’Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, della presidenza della Regione, degli Affari generali, della Centrale regionale di committenza, dell’Urbanistica. Da designare anche le guide di Politiche sociali, Agricoltura, Centro regionale di programmazione e Trasporti.

Ruoli chiave

Particolarmente attesa quella del Crp, che Massimo Temussi ha guidato prima andare a Roma per la direzione generale di Anpal servizi. Ai Trasporti, invece, bisogna trovare qualcuno in grado di sostiture la ex dg Gabriella Massidda, attuale segretario generale della Regione. Restano infine i tre capi dipartimento: figure istituite con la legge sugli staff, sovraordinate ai direttori generali e che rispondono solo al segretario generale. Almeno uno dei dirigenti non confermati potrebbe essere rinominato: Riccardo Porcu potrebbe passare all’Agricoltura o alla direzione generale della presidenza. Con l’indicazione di Gabriella Massidda al vertice dell’amministrazione, la Giunta dovrebbe provvedere a chiudere la partita delle nomine con una certa velocità.

Incognita Cda

C’è poi l’incognita Cda negli enti della Regione. È noto che il governatore li vorrebbe ripristinare in luogo degli amministratori unici. L’unica strada percorribile è il collegato alla finanziaria che conterrà solo norme di carattere ordinamentale. Il termine per la presentazione degli emendamenti è dopodomani. Solo allora si conosceranno le intenzioni reali della Giunta regionale. Forza Italia e i Riformatori non sono d’accordo, la Lega ci starebbe, ma solo a condizione di accorpare alcuni enti e comunque dietro garanzia che non sarà previsto uno stanziamento di risorse aggiuntivo per la copertura delle indennità. Nel Psd’az, partito del presidente della Regione, la maggior parte dei consiglieri non vede di buon occhio questo intervento. Fratelli d’Italia invece è d'accordo. Troppi no, dunque, che dovrebbero indurre Solinas a lasciar perdere. Gli enti regionali coinvolti sono più di dieci, qualcosa come quaranta posti di potere in più nell’amministrazione.