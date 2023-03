Ultime curve per il Villasimius e il Barisardo 

Oggi il Villasimius potrebbe dare l’accelerata finale verso il traguardo Eccellenza. La capolista del girone A di Promozione scende in campo alle 15 per sfidare, davanti al proprio pubblico, una Orrolese che non sembra in grado di impensierire la corazzata guidata in panchina di Antonio Prastaro: decima con 24 punti e in zona playout avrebbe bisogno di indovinare la partita perfetta e che l’avversaria, allo stesso tempo, giocasse svagata e distratta. Improbabile, visto l’obiettivo ormai a portata di mano. Mantenere gli attuali nove punti di vantaggio sul Castiadas, che giocherà domani a Villamassargia, vorrebbe dire chiudere i giochi a quattro partite dalla fine.

Si gioca anche nel girone B, dove sono previsti quattro anticipi. Su tutti spicca quello che vede protagonista la battistrada Barisardo impegnata in casa contro l’Idolo. Match di alta classifica, perché gli ospiti sono quarti a -1 dal secondo posto (occupato da Tortolì e Arborea) ma a dieci lunghezze dalla regina del torneo. Anche in questo caso un successo non farebbe che confermare il nome della squadra (di fatto) promossa. In programma alle 15 anche le sfide Santa Giusta-Arborea, Siniscola-Atletico Bono e Tonara-Posada.

