Ultime corse prima della festa 

Per la festa del Redentore dal 23 al 29 agosto il cuore della città si animerà con un programma ricco e innovativo. Dalla suggestiva sfilata delle maschere tradizionali a quella dei costumi, dal buon cibo a spettacoli musicali e teatrali, da sport, cavalieri e amazzoni al Festival regionale del folclore senza dimenticare la spiritualità con il pellegrinaggio al monte Ortobene: tutto è pronto per una settimana di accoglienza. Bar e ristoranti garantiscono l’apertura.

«Apriranno tutti i giorni della festa, offrendo un servizio pieno ai visitatori e cittadini», dice Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale corso Garibaldi. Non solo nella via Majore, ma anche a Santu Predu e via Lamarmora saranno tante le attività a tenere le serrande sollevate. Quest’anno sono dieci gli eventi collaterali e, tra questi, l’arrivo della squadra di basket della Dinamo (dal 20 al 28 agosto e 12 e 14 settembre in concomitanza con il memorial Roberto Dore) e la decima edizione del premio “Rondine d’oro” organizzato dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese con il patrocinio dell’Isre e del Comune di Nuoro, che si terrà il 24 dalle 17 alle 20 all’auditorium Lilliu.

Undici le “rondini” premiate e un riconoscimento speciale anche per il bar Cambosu, attivo con la stessa gestione, da generazioni, dal 1921. Presenteranno Gianluca Medas e Maria Annunziata Giannotti, mentre il presidente Isre Stefano Lavra ricorderà Bernardo Zizi, a cui l’associazione si è ispirata. Ospiti speciali il professor Paolo Savona e l’ultra centenario Sebastiano Maccioni.

Dice l’assessora alla Cultura Natascia Demurtas: «Con tutti i cambi che la città ha affrontato, riuscire a organizzare come ogni anno la festa del Redentore con tanti eventi collaterali tra cultura, presentazioni di libri, spettacoli e sport, è davvero sorprendente. A fare da motore è la volontà dei nuoresi, ricchi di idee e di voglia di rendere questa festa unica. Lo hanno dimostrato gli operatori economici, i musei, i gruppi e le associazioni in tutte le fasi legate all’organizzazione. Quest’anno, per esempio, i musei saranno partner del Comune ed è stata potenziata l’offerta per i turisti e i visitatori che otterranno una brochure con mappe, orari e schede delle nostre realtà culturali». La macchina organizzativa è ancora in moto in vista di alcune rifiniture e qualche arricchimento.

L’assessora valuta anche la proposta lanciata dall’imprenditore Fabio Rosas e da alcuni commercianti che intendono aprire un dibattito sulla festa, restituendo la regia alla Diocesi e creando una sinergia tra operatori economici e culturali, Comune e Chiesa. «La festa del Redentore consente di valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, penso sia strettamente necessario un maggiore dialogo con la Chiesa e con le nostre realtà locali, anche con il territorio intero - afferma Demurtas -. La collaborazione quest’anno ha funzionato in modo eccezionale, ma si può fare di più e siamo aperti a un confronto».

