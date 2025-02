Ultime chance per Sarroch e Cus Cagliari 

Alla volata finale della regular season della serie A3 di volley il Cus Cagliari si presenta al sesto posto, la Sarlux Sarroch un gradino più indietro e un punto in meno. Praticamente irraggiungibili o quasi le prime quattro posizioni, lontana anche la quinta, ora serve l’accelerazione finale per giocare i playoff alla pari.

La settima di ritorno è aperta stasera da Sarlux Sarroch-Brugherio (Palazzetto via Giotto, ore 17,30). Qualche numero indica l’assoluta mancanza di alternative alla vittoria. Brugherio è ultimo, ha perso tutte le partite, tre al tie break. Squadra principalmente di under 19, una cantera del volley prossimo futuro. Il coach Mattioli e i suoi giocatori sanno che questa, come le altre, è una partita da non sbagliare e affrontare con la massima concentrazione.

Domani pomeriggio il Cus Cagliari gioca al Palazzetto di valenza, in casa dell’Acqui Terme. In quella sede la situazione è più complicata, nessuno ha vinto, solo Sarroch ha portato via un punto. La squadra piemontese, in forza del rendimento interno occupa la terza piazza appena sorpassata dal Belluno. Il Cus ha perso le ultime due partite ma l’ultima con Mantova, nonostante la sconfitta al quinto set, è stata incoraggiante.

Serie B

L’avversario più difficile per la Capo d’Orso Palau, nella terza di ritorno di B1 femminile. La capolista Villa Cortese in trasferta. Squadra in fuga, ma ha rallentato, con due sconfitte al tie-break nelle ultime tre giornate.

Due derby oggi in B2 femminile, Audax Quartucciu-Pan Alfieri (Pala Beatrice ore 16) e La Smeralda Ossi-Garibaldi La Maddalena (Palazzetto ore 18). L’Alfieri potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Monza e Castellanza per agganciare il secondo posto. L’Audax, dopo nove sconfitte di fila è molto lontana dalla zona salvezza. Interessante il derby in programma a Ossi. La Smeralda attraversa un periodo d’oro, la corsa del Garibaldi si è invece fermata con due sconfitte con le big del campionato.

In B maschile anche la Pallavolo Decimomannu è ultima e in serie negativa, 10 sconfitte consecutive. Oggi è impegnata a Civita Castellana con l’Ecosantagata, terza in classifica.

