Ultime battute alla miniera di Monteponi  per la new media art dell’Oktv festival 

Ultimo fine settimana per l’edizione 2025 dell’Oktv festival, la manifestazione dedicata a new media art e innovazione tecnologica organizzata dall’Academia Terra per il Comune di Iglesias, alla miniera di Monteponi.

La giornata di oggi propone, a partire dalle 10 e sino alle 12,30, la visita alla mostra interattiva di arte multimediale che vede esposte, negli spazi di Pozzo Sella, opere firmate dagli artisti Simone Lumini, Claudio Bel, Danilo Casti, Giulia Atzeri e IVLIVS.MP4. La macro-esposizione, inaugurata a febbraio, racchiude ambienti immersivi, installazioni site- specific, interaction design e arte generativa, inseriti in un percorso che segue il filo rosso della percezione sensoriale. Le visite saranno aperte anche domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20. Nel pomeriggio l’ultimo incontro del laboratorio per bambini “Stop Motion e I.A.” un percorso creativo che ha visto i piccoli partecipanti cimentarsi nella realizzazione di un cartone animato.

