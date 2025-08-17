Ultimatum per il museo del calcio 

Ultimatum sul destino del museo del calcio sardo inaugurato quindici mesi fa a San Gavino, negli ex spogliatoi dello stadio Santa Lucia, e intitolato a Nuccio Delunas, indimenticato giocatore dell’Italpiombo, la squadra locale che arrivò fino alla Serie D sotto la guida del leggendario Cenzo Soro. Il museo, tuttora chiuso al pubblico, senza una data certa di apertura, custodisce preziosi cimeli, donati dal figlio di Nuccio, Corrado, 64 anni, autore di libri dedicati alla storia del Cagliari e di altre squadre isolane che non nasconde la sua amarezza: «Da 14 mesi – spiega – chiedo notizie sul bando per la gestione, ma dall’amministrazione comunale non ho avuto risposte concrete. Se entro ottobre non ci saranno novità, ritirerò tutti i cimeli».

«Gestione alla Monreale»

Tra i pezzi più importanti del museo inaugurato ma non aperto al pubblico vi sono la storica maglia dello scudetto del Cagliari e una vasta collezione che raccoglie ricordi di club come Torres, Olbia, Italpiombo e Monreale. Corrado Delunas spiega di non formulare a cuor leggero il suo ultimatum: «Tanti sangavinesi in questi anni mi hanno espresso affetto e stima ma se il Comune non ha interesse porterò tutto a Giba, dove vivo oggi dopo il mio rientro dalla Liguria». Delunas sottolinea anche di aver avanzato una proposta chiara: affidare la gestione alla società Monreale calcio, così da garantire un’apertura continuativa. «Serve solo predisporre un bando – afferma – ma la sensazione è che manchi la volontà politica».

Dibattito in Consiglio

La questione è approdata in consiglio comunale grazie agli interventi degli esponenti di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas (già vicesindaco), che hanno chiesto chiarimenti: «È un vero peccato – sostengono – abbiamo ricevuto una risposta all’interrogazione, ma è evidente che manca l’interesse reale ad affrontare il problema».

«La gestione del patrimonio immobiliare comunale – spiega Il sindaco Stefano Altea – sarà riorganizzata e concentrata in un unico settore, oggi diviso in tre: questo consentirà un controllo migliore, maggiore equità ed efficienza. Per questo motivo le assegnazioni subiscono un rallentamento ma è un passaggio necessario per completare questa riforma strutturale».

In attesa di sviluppi, resta l’incertezza: il museo rischia di svuotarsi prima ancora di aprire davvero.

