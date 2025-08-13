VaiOnline
La guerra
14 agosto 2025 alle 00:49

Ultimatum di Trump: «Stop al conflitto o Putin se ne pentirà» 

Tensione prima del vertice in Alaska anche per l’esclusione di Zelensky 

Mosca. Se la Russia non «fermerà la guerra», subirà «gravi conseguenze». L'avvertimento è stato lanciato da Donald Trump a due giorni dal vertice di Ferragosto con Vladimir Putin, dopo una consultazione con i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha definito da «voto 10». Quello in Alaska con il leader russo sarà un incontro «preparatorio» per la possibile continuazione dei negoziati di pace, ha aggiunto il presidente Usa. E se andrà bene, ha annunciato, «ce ne sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno».

In trincea

Gli europei, con varie sfumature, si sono mostrati soddisfatti delle rassicurazioni di Trump, in particolare sul fatto che nessuno scambio di territori con la Russia possa avvenire se non deciso da Kiev. Ma da Mosca arriva una doccia fredda. La «posizione di principio» per la pace in Ucraina rimane «invariata» rispetto a quello che ha annunciato lo scorso anno Putin, ha fatto sapere il ministero degli Esteri. Quindi, ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni rivendicate da Mosca (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e rinuncia di Kiev a entrare nella Nato.

Quanto alle consultazioni «richieste dagli europei» a Trump sono «un'azione insignificante dal punto di vista politico e pratico», ha detto un portavoce, Alexei Fadeyev. Nel mentre, allarmato per la sua esclusione dal vertice di venerdì, Zelensky era arrivato ieri a definirlo «una vittoria personale» per Putin. Un'affermazione respinta dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio. «Un incontro è qualcosa che si fa per chiarire le posizioni e prendere una decisione», e questo «è esattamente ciò che il presidente vuole fare», ha sottolineato il capo della diplomazia di Washington.

Vecchio continente

Più prudente Emmanuel Macron. «Il colloquio con Donald Trump ha consentito di chiarire le sue intenzioni e, per noi, di esprimere le nostre attese», ha chiarito il presidente francese. «Noi - ha aggiunto Macron - vogliamo che tutto quello che riguarda l'Ucraina venga discusso con l'Ucraina». Sui contenuti, il più esplicito è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo il quale l'Ucraina è pronta a «negoziare sulle questioni territoriali», ma «il riconoscimento legale dell'occupazione russa non è in discussione».

