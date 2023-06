Ultimatum di Mou alla Roma: «Stanco di esser lasciato solo» 

Roma. Quando ti chiami Josè Mourinho esiste solo il bianco o il nero. O sei con lui, come i tifosi della Roma, o contro di lui, come la stampa estera dopo la sconfitta in Europa League. I media spagnoli celebrano la «lezione di Mendilibar allo Special One», quelli britannici definiscono la condotta del tecnico giallorosso «orribile». Non tanto per quanto accaduto nella partita ma dopo, quando in conferenza stampa ha definito l’arbitro Taylor «spagnolo» e poi, nel parcheggio della Puskas Arena, ha detto al direttore di gara «sei una fottuta disgrazia». Frase ripetuta più volte mentre veniva trattenuto da Rosetti, presidente della commissione arbitrale Uefa, al quale il tecnico portoghese ha detto «tu eri d’accordo con loro».

Una sfuriata che potrebbe costare a Mourinho una sanzione da parte dell’Uefa, provvedimento che per lui non sarebbe nuovo. In questa “battaglia” lo Special One ritiene di esser stato lasciato solo dalla società, come dimostrato dalle parole sul suo futuro pronunciate dopo la finale. «Voglio restare, ma io e i ragazzi meritiamo di più. Voglio lottare per qualcosa in più e sono stanco di essere allenatore, uomo della comunicazione, la faccia che dice “siamo stati derubati”. Sono un po’ stanco di essere tanto, ma voglio rimanere con determinate condizioni per dare di più». Insomma, le garanzie richieste non sono solo tecniche ma anche societarie per evitare di essere da solo contro tutti nelle battaglie che ritiene utili alla crescita del club.

Lunedì il portoghese partirà per le vacanze e i prossimi giorni saranno quelli del confronto. Per il momento i dirigenti restano in silenzio, e se il ds Pinto alla vigilia della finale ribadiva come la sua intenzione fosse «continuare con Mourinho», i Friedkin non sentono il dovere di esporsi, forti di un contratto che vede il portoghese legato alla Roma per un altro anno. Una mentalità americana che tal volta poco collima con quella del mondo del calcio. C’è anche il problema del settlement agreement firmato nemmeno un anno fa, che non permette alla Roma di fare follie di mercato. In questo scenario andrà trovato, se le parti vorranno, un punto di incontro entro domenica, per evitare che la finale di ieri non sia stata l'ultima panchina di Mourinho in giallorosso, vista la squalifica che lo bloccherà contro lo Spezia.

