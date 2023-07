Ultimatum di Francia e Unione africana ai golpisti in Niger 

Niamey. Le diplomazie occidentali, l’Unione europea e l’Unione africana affilano le armi dopo il golpe in Niger guidato da Abdourahamane Tchiani, capo delle Guardie presidenziali, che ha destituito il presidente Mohamed Bazoum, motivando la presa del potere con le mancate misure per fronteggiare la crisi economica e «il deterioramento della situazione della sicurezza» nel Paese minato dalla violenza dei gruppi jihadisti. Bruxelles, per bocca dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, ha chiesto la liberazione immediata e senza condizioni di Bazoum e della sua famiglia. L’Unione - ha proseguito - ha annunciato poi «la sospensione di ogni cooperazione in materia di sicurezza».

Non meno dura è stata la reazione del Consiglio di sicurezza dell’Unione africana (Ua) che ha concesso ai militari del Niger 15 giorni di tempo per «ritornare immediatamente e incondizionatamente nelle loro caserme e ripristinare l’ordine costituzionale» dopo il golpe dei giorni scorsi. Ore prima gli Stati Uniti avevano dichiarato il loro «sostegno instancabile» al deposto presidente, visto come un alleato chiave dell’Occidente nella lotta contro gli islamisti. In campo anche la Francia: il presidente Emmanuel Macron, che ha riunito il Consiglio di difesa e sicurezza nazionale, ha deciso di sospendere «tutti i suoi aiuti allo sviluppo e le azioni di sostegno al bilancio», chiedendo il ritorno senza indugio all’ordine costituzionale. In Niger sono attualmente schierati 1.500 soldati francesi che hanno lavorato finora con l’esercito nigerino. Gli Stati Uniti ne hanno invece circa un migliaio. Niamey è uno degli ultimi alleati di Parigi nel Sahel e base di transito per le operazioni in Mali: il Niger è l'unico Paese africano con cui la Francia mantiene ancora una partnership di “combattimento” contro i jihadisti. Gli occhi sono puntati adesso sulla mediazione dell’Ecowass, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale che oggi terrà ad Abuja, in Nigeria.

RIPRODUZIONE RISERVATA