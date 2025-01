Ultimatum del sindaco: «Sagra delle arance con la galleria aperta» 

INVIATO

Muravera. L’ultimatum del sindaco non ammette discussioni. «I lavori devono essere conclusi due giorni prima della Sagra delle arance», annuncia Salvatore Piu. Cioè, l’Anas che sta eseguendo i lavori di ammodernamento degli impianti della galleria “Arexini” sulla Statale 125 Var dovrà riaprirla entro il 25 aprile. «Altrimenti», minaccia, «adotterò tutti gli atti a mia disposizione per riaprirla». Cioè, il sindaco potrebbe emanare un’ordinanza che, “espellendo” l’Anas, consenta nuovamente la circolazione.

La risposta

La possibilità che si arrivi allo scontro è forte. I lavori, cominciati il 13 gennaio, dovrebbero durare tre mesi. Ma di mezzo ci sono le vacanze pasquali, c’è davvero il rischio di superare la scadenza. Anche se l’Anas rassicura. «I lavori», si legge in una nota, «stanno procedendo come da cronoprogramma, con doppi turni di lavoro in galleria, che prevedono la presenza di lavorazioni anche nei week end». E, addirittura, pur senza fare un esplicito riferimento, dà garanzie sulla Sagra delle arance. «L’attuale ritmo delle lavorazioni, in assenza di evenienze oggettive, consente di raggiungere l'obiettivo prefissato di riapertura al traffico della galleria entro la fine del mese di aprile in modo da garantire la salvaguardia delle iniziative locali già programmate».

La protesta

Non l’unico problema da risolvere. «Sia l’Anas che la Provincia», riprende Piu, «nel corso di un incontro in prefettura, hanno preso impegni che non sono stati totalmente rispettati». Il sindaco è preoccupato per lo stato delle strade che finiranno con il deteriorarsi per l’attraversamento da parte di tanti mezzi pesanti. «Avevamo appena ripristinato la strada del canale: non voglio neanche pensare alle condizioni in cui sarà dopo che saranno terminati i lavori nella galleria». Problemi anche in via Roma. «Ci era stato detto che si sarebbe messa una toppa alle buche. È stato fatto solo in parte». Lacune anche nella segnaletica e nella strada che, comunque, non è adatta ad accogliere camion troppo grandi. «Proprio stamattina ho dovuto comunicare alla Provincia di Nuoro l’impossibilità di far attraversare il paese da un mezzo molto grande».

Il paese

Il sindaco protesta. Per i cittadini, invece, dopo le iniziali paure, il passaggio di più auto e mezzi ha un aspetto positivo. D’altronde, loro non vivono il disagio dell’allungamento dei tempi di percorrenza tra Cagliari e l’Ogliastra (e viceversa) di una ventina di minuti. Gli operatori commerciali? «Dal mio punto di vista», risponde Davide Fornaciari della cartolibreria Valente, «non è cambiato niente. Né in positivo né in negativo. Mi aspettavo di vedere più movimento che invece non c’è stato». Ma non tutti la vivono allo stesso modo. «C’è molta più gente», sorride Cesare Cara del Caffè McLaren’s, «il paese finalmente sembra vivo. Purtroppo, finiti i lavori, si tornerà alla normalità». Anche Tamara Loi del panificio Il fornaio è soddisfatta. «Si rivede quella gente che, in passato, arrivava dall’Ogliastra e che, cambiando i tracciati, era sparita. La differenza c’è». A fianco, a pochi passi dall’ospedale San Marcellino, Jonathan Congiu del pet shop Lilli e il vagabondo non è altrettanto soddisfatto. «Non ho visto un cliente in più. Ma, d’altronde, questa zona è morta: sembra che ci siano molti parcheggi. Ma, in realtà, sono sempre occupati dai residenti». Nessun problema, comunque, neanche per lui. «Temevamo il passaggio dei grossi mezzi: non è notato troppi. Evidentemente attraversano il paese negli orari in cui i negozi non sono ancora aperti». Lo smog? «Inquinamento?», conclude Luciano Moi, diretto proprio verso l’ospedale. «Con il maestrale che abbiamo non sarà mai un problema».

