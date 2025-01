Ultimatum del Comune ad Abbanoa 

Serpentoni in cemento che creano dislivelli ai lati e al centro delle strade, e in alcuni casi in bella mostra ci sono ancora le buche nell’asfalto diventate l’incubo di automobilisti e pedoni. Il problema delle trincee dopo i lavori realizzati nella rete idrica di Selargius, e gli interventi per perdite e guasti, resta e fa riesplodere la polemica fra i cittadini.

La protesta

«Lamentele comprensibili», ammette il sindaco Gigi Concu, «ho ribadito ad Abbanoa che pretendiamo rispetto per il nostro territorio e per le strade dove abbiamo investito tante risorse», dice dopo aver mandato l’ennesimo sollecito - con tanto di report fotografico - alla società che si occupa del servizio idrico in città. Rincara la dose il consigliere di minoranza Riccardo Cioni: «Situazione intollerabile, se i problemi nella viabilità non verranno risolti a breve è necessario ricorrere a vie legali».

L’elenco delle strade che presentano maggiori criticità è lungo: da via San Luigi a via Quintino Sella, sino a via San Martino, via Bellini, via Emilio Lussu, e via Crimea, per citarne alcune. «Da anni assistiamo alle stesse scene: si asfalta, poi puntualmente vengono fatti altri lavori che creano questo disastro», commenta Elisa Pisu indicando un tratto di via Crimea dove di bitume è rimasto ben poco. «E non si tratta di un disagio per alcune settimane, siamo così da più di un anno».

L’ultimatum

Disagi conosciuti in Comune. «La maggior parte sono strade asfaltate tre anni e mezzo fa», ribadisce il sindaco. Sullo sfondo ci sono i cantieri milionari di Abbanoa per l’ammodernamento della rete idrica cittadina. «Alcune vie sono state sistemate, ma tante altre no: adesso basta, chiunque - Abbanoa, così come Enel o altre società - deve provvedere al ripristino a regola d’arte dopo i lavori. Non possiamo continuare a investire in manutenzioni stradali, che ci costano oltre un milione all’anno, e poi dover stanziare altri fondi a distanza di poco tempo».

La minoranza

Tema più volte portato fra i banchi dell’assemblea civica di piazza Callarium dal consigliere Cioni. «Nelle strade della borgata Santa Lucia, ma non solo, la situazione è diventata davvero pericolosa», dice l’esponente della minoranza. «Non è una battaglia contro Abbanoa, anche perché in alcuni casi si tratta di ripristini fatti male - o non fatti proprio - dopo i lavori per la fibra ottica: il punto è, come detto più volte in Consiglio, che la nostra città non può essere tratta come una colonia dove fare quello che si vuole, vanno bene i lavori ma le strade dopo vanno sistemate. È una questione di decoro e di sicurezza, visto che diversi cittadini segnalano cadute e disagi. Serve un’azione forte che faccia capire a chi di dovere che il problema va risolto il prima possibile», conclude Cioni, «non si può attendere ulteriormente con le strade in queste condizioni».

