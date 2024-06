Ultimatum dei sindacati alla Asl 

«Qualora non dovesse essere posticipata la decisione sull’imminente attivazione delle Centrali operative territoriali, siamo pronti ad indire lo sciopero del personale». Con un duro comunicato la Fp Cgil, Fp Cisl Uil Fpl e Terr Fials, impongono un ultimatum alla direzione generale della Asl Sulcis Iglesiente, rea a detta delle sigle sindacali, di proseguire la messa in funzione delle due Cot distrettuali, senza considerare le criticità che in questo preciso momento renderebbero ancor più drammatica la condizione assistenziale.

Le richieste

«Si chiede alla direzione e all’assessorato di rimandare l’apertura delle Cot sino all’assunzione del personale necessario per la messa in funzione del servizio - si legge nel comunicato unitario - e dopo aver sanato la contrazione cronica di personale in tutte le unità operative che sta’ progressivamente facendo peggiorare la sanità del Sulcis Iglesiente, sia qualitativamente, che rispetto alla quantità e ai tempi di erogazione delle prestazioni». Il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti, spiega come nessuno sia contrario all’istituzione dei nuovi servizi: «Tutt’altro, però per il bene di tutti non possono essere attivate prima dell’assunzione di nuovo personale». In attesa della convocazione da parte del prefetto per un raffreddamento dei conflitti dopo la comunicazione dello stato d’agitazione indetto lo scorso 31 maggio, nella giornata di ieri in tutti i presidi ospedalieri del territorio e all’ingresso degli uffici della direzione Asl in via Dalmazia a Carbonia, sono state sistemate le bandiere delle sigle sindacali: «Se entro la prossima settimana non ci sarà nessuna convocazione - prosegue Aresti - siamo pronti a passare all’azione, cominciando con un’assemblea aperta ai lavoratori e ai cittadini».

Le accuse

«La direzione generale si è fatta beffa di qualunque norma regolamentare, addirittura deliberando i nuovi servizi – dice Gino Cadeddu della Cgil – servizi necessari al territorio, ma che necessitano di ulteriore personale, formato. Occorrono nuove assunzioni: è da due anni che abbiamo lanciato l’allarme, siamo in difetto di 60 medici, altrettanti infermieri, 30 operatori socio sanitari e non si può in questo momento privare di ulteriore personale dei reparti che salvano delle vite, aumenterebbero le criticità». Per il presidente dell’Opi Carbonia iglesias Graziano Lebiu, le difficoltà di continuità dei servizi non devono però essere affrontate con richieste di revoca di un atto dovuto: «Serve lo sblocco delle graduatorie per assunzioni di infermieri - spiega - ferme da fine 2023 fra l’indifferenza generale».

