Ultimati i lavori per i nuovi spogliatoi del “Campo nero” 

Sono finalmente arrivati gli spogliatoi, nello spazio in terra battuta utilizzato da generazioni di sestesi per giocare a calcio, e noto a tutti come “Campo nero”. E in futuro arriverà anche l’erba sintetica.

«Stiamo aspettando i documenti per l’emissione del certificato di regolare esecuzione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni. Due strutture in cemento, quasi pronte per accogliere i giocatori, a cui mancano solo gli ultimi ritocchi per essere agibili. Per quanto riguarda l’erba sintetica, «si stanno preparando i documenti per la manifestazione d’interesse ai servizi d’ingegneria. I tempi dipenderanno da quante proposte arriveranno e dagli sviluppi successivi». Lo scopo è avere un nuovo campo dove si potranno ospitare partite fino alla serie D. Perché ormai il vecchio “Campo nero”, che si allaga dopo le piogge, dovrebbe fare parte del passato. Lo ha chiesto più volte anche la società Polisportiva Sestu, che lo utilizza.

Lo scorso anno l’annuncio che era in preparazione un nuovo progetto, che prevede tribune, illuminazione, una copertura con impianto a energia solare. «Abbiamo inserito nella nostra programmazione un altro campo in erba perché riteniamo giusto che tutte le società di calcio sestesi possano allenarsi e giocare alle stesse condizioni», riassume la sindaca Paola Secci.

