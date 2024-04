Ultimati i lavori nelle scuole 

Completati i lavori nella scuola primaria “Regina Margherita” e nell’asilo “Santa Giusta”. Gli interventi, necessari per risolvere criticità dovute a infiltrazioni nelle aule e nella palestra delle elementari, confermate anche dai vigili del fuoco, erano iniziati durante le vacanze pasquali. Nell’asilo i problemi sono stati riscontrati in alcuni bagni e nella mensa.

Della vicenda si era occupato anche il gruppo di opposizione “ Uta per Tutti”, con un resoconto dettagliato delle anomalie rilevate nei due istituti. La chiusura dei lavori è stata annunciata dall’assessora Marta Manca: «Eravamo a conoscenza delle criticità, l’intervento era già stato programmato per le vacanze pasquali. Nella scuola dell’infanzia, siamo intervenuti grazie ad un finanziamento del Miur di 200mila euro, destinati alla riqualificazione degli impianti della mensa e alla completa revisione dei bagni, mancavano alcune rifiniture che l’Asl aveva avuto modo di constatare a febbraio nel verbale in cui confermava la riapertura della scuola». (a. cu.)

